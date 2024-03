PSD Mulher ES elegeu nova diretoria estadual

O Partido Social Democrático (PSD) do Espírito Santo celebrou um momento histórico neste sábado, 17 de março, com o evento “PSD Avança com a Mulher”. Organizado com o propósito de destacar o compromisso do partido com uma política mais inclusiva e representativa, o evento também evidenciou o trabalho realizado pelo presidente estadual e pré-candidato a prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, à frente do partido, que tem como característica uma política de diálogo amplo. O PSD Espírito Santo já conta com 57 executivas municipais instituídas, e caminha a passos largos para o fechamento nos 78 municípios do Espírito Santo.

Um dos pontos altos da ocasião foi a posse da nova diretoria do PSD Mulher ES, liderada pela advogada e pré-candidata a prefeita de Pinheiros, Marisa Salvador. Em seu discurso, a presidente Marisa Salvador ressaltou o papel fundamental das mulheres na política e os desafios que enfrentam diariamente.

“É hora de não apenas ocuparmos espaços, mas também de transformarmos a política com nossa voz e nossas ações. Estou profundamente honrada em liderar essa diretoria e comprometida em trabalhar incansavelmente para promover a participação e o empoderamento das mulheres em todos os níveis do governo”, afirmou.

A nova diretoria do PSD Mulher ES também conta com a participação ativa de destacadas figuras políticas femininas, incluindo as vereadoras Kecia Bassetti (Colatina) e Rosana Pinheiro (Guarapari), pela Doutora Lívia Vasconcelos, Pastora Renata Nunes, Samilli Dias, Simone Biondo e Rangélica Rosato Cosme (Secretária Municipal de Assistência Social de Jaguaré), que trazem consigo o compromisso com a causa feminina.

“As mulheres têm um papel fundamental na construção de um futuro melhor para todos nós”, afirmou o presidente do PSD estadual, Renzo Vasconcelos.

O presidente Renzo Vasconcelos parabenizou calorosamente as mulheres engajadas na política e destacou este novo momento do partido no Espírito Santo. “É com imensa satisfação que testemunhamos o avanço do PSD em direção a uma política mais inclusiva e representativa. As mulheres têm um papel fundamental na construção de um futuro melhor para todos nós, e é com orgulho que apoiamos e incentivamos sua participação ativa na vida política do nosso estado”, afirmou Renzo.

O evento “PSD Avança com a Mulher” representa um marco significativo na trajetória do PSD Espírito Santo, demonstrando o compromisso do partido em promover uma política mais inclusiva e diversificada, onde as vozes de todas as mulheres são ouvidas e valorizadas.