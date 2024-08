PSD oficializa Renzo Vasconcelos como candidato à Prefeitura de Colatina

today5 de agosto de 2024 remove_red_eye46

As definições foram chanceladas em convenção partidária realizada na Câmara Municipal da cidade

O PSD aprovou na manhã deste domingo (04), em convenção partidária, o nome do presidente estadual da sigla, Renzo Vasconcelos, como candidato a prefeito do município de Colatina. Além da definição ao cargo de prefeito, o partido lançou a candidatura de 16 postulantes para cargo de vereador. A oficialização dos nomes foi realizada na Câmara de Vereadores de Colatina e a data segue as regras do calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“A minha candidatura representa um novo desafio na minha vida pública e uma esperança para a cidade de Colatina. Nós queremos colocar a cidade de volta nos trilhos do desenvolvimento, com uma saúde mais humana, um fortalecimento na economia e a geração de emprego e renda, com uma gestão voltada para o cidadão colatinense”, frisou Renzo.

O evento contou com a participação de representantes dos partidos Republicanos, União Brasil e Avante, que compõem a coligação para o pleito municipal deste ano.