Qual será o “Hit da virada”? Confira os lançamentos mais aguardados do início de dezembro

today23 de novembro de 2023 remove_red_eye58

Para fechar o ano com chave de ouro, diversos artistas já preparam as suas apostas musicais. Confira

O ano de 2023 foi recheado de sucessos no mundo da música, mas o ano ainda não acabou e diversas surpresas ainda aguardam os fãs de música no mês de dezembro com vários artistas lançando suas novas canções.

O mês de dezembro é tido como um dos meses mais importantes para o lançamento de músicas e aumenta as chances de um hit, como explica o especialista em distribuição digital Jeff Nuno.

“Dezembro é o mês onde o chamado ‘hit da virada’, ou seja, a música que vai fazer sucesso nas festas de fim de ano, algumas vezes se estendendo até o carnaval, é um período muito importante para o mundo da música, por isso, é legal estar atento aos lançamentos dessa época e ficar de olho no novo hit”, destaca.

Conheça os principais lançamentos do início do mês

01 – Willker – Fique à Vontade (01/12)

A música “Fique à Vontade” (feat. Mc Negrone, Gree Cassua) traz ritmo e energia em uma mistura sonora cativante. Willker, um nome presente nas melhores produções de 2023, demonstra sua dedicação em trazer um som envolvente mesmo com o sucesso, mantendo-se fiel ao seu trabalho.

02 – Dj Dédda, Yuri Redicopa, MC Celo BK – Senta Olhando para Trás (01/12)

O lançamento “Senta Olhando para Trás” promete agitar as pistas de dança de todo o Brasil. Uma explosão musical que chama à dança e curtição, celebrando o espírito do baile funk.

03 – Juliano Lemos – Só Filé (01/12)

Juliano Lemos retorna com “Só Filé”, uma canção envolvente que promete conquistar fãs do sertanejo e arrocha. Celebrando a alegria e a descontração, o objetivo da música é a diversão.

04 – Dj Dédda, MC Davi CPR, Yuri Redicopa – Pede Com Amor (01/12)

Nesta nova faixa que promete abalar o mundo do funk em dezembro, Dj Dédda, MC Davi CPR e Yuri Redicopa criaram um sucesso no mundo do baile funk, “Pede Com Amor”. Uma música que celebra a energia do baile, incentivando todos a desfrutarem da dança ao máximo.

05 – DJ HARY, DJ NWT – Dá Sacode (feat. Mc Gw) (01/12)

Na primeira semana do mês de dezembro, os DJs HARY e DJ NWT lançam sua nova aposta, o single “Dá Sacode”, com a participação especial de Mc Gw, prometendo agitar as pistas. Uma explosão do ritmo e energia que o baile funk carrega.