Qualificar ES oferta mais de 8 mil vagas presenciais para o público geral

today22 de agosto de 2023 remove_red_eye56

Os interessados em realizar um dos cursos do Programa Qualificar ES, podem se inscrever na terceira oferta presencial para o público geral. São ofertadas 8.260 vagas, em 58 cursos da modalidade presencial pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). As inscrições têm início nesta terça-feira (22) e seguem até o dia 04 de setembro.

Há oferta de cursos de Segurança do Trabalho, Cuidador de Idosos, Informática (básica e intermediária), Auxiliar Administrativo, Inglês Básico e demais cursos que podem ser conferidos no edital.

Os requisitos para participar da seleção são: ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, completos na data da matrícula do curso, residir no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

Para realizar a inscrição, o candidato deve preencher o formulário de cadastro no site do www.qualificar.es.gov.br. O candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos em diferentes turnos.

A seleção se dará por ordem decrescente, conforme a ordem de inscrição, bairro/município prioritário, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.

O candidato classificado deverá comparecer ao polo, nos dias 20 e 21 de setembro, para efetivação de sua matrícula, exclusivamente, com o professor que ministrará o curso, quando será entregue toda a documentação, para a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificados.

O candidato que não comparecer até o primeiro dia de aula para realizar sua matrícula, poderá ser substituído pelo suplente. Não havendo suplente, será substituído por vagas remanescentes. O resultado será divulgado no dia 19 de setembro.

Ao final do curso, o candidato que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apto para receber o certificado de conclusão de curso. Os alunos que concluírem os cursos terão direito à um kit empreendedor por Eixo. A única exceção será o Eixo de Ambiente e Saúde.

Dúvidas serão respondidas neste link: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Leia o edital AQUI: https://qualificar.es.gov.br/edital-2023-presencial

Inscreva-se AQUI: https://inscricao.secti.es.gov.br/