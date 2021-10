Quase 53 mil novos negócios abertos no Espírito Santo neste ano

O número de empreendedores no Espírito Santo só cresce e a pandemia deu um empurrão para que os capixabas apostassem mais no empreendedorismo. Hoje o estado possui mais de 393 mil empreendedores nos pequenos negócios e apenas este ano foram abertas 52.998 mil novas empresas. Os dados são do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES).

A empreendedora Zeni Machado faz parte desta estatística. Ela abriu, há dois meses, a Casa do Torresmo Botequim, em Laranjeiras. “Empreender em plena pandemia é um desafio diário, e o que nos impulsiona sempre é o retorno dos nossos clientes, queremos fazer sempre o melhor”, destaca Zeni.

O empreendimento é uma expansão da rotisseria que leva o mesmo nome, inaugurada também durante a pandemia, logo após a demissão do marido, há um ano. Com a melhora nos índices da Covid-19, e percebendo a necessidade de oferecer algo a mais para os clientes, Zeni teve segurança para ampliar os negócios.

“Com o passar do tempo percebemos a necessidade de ter um espaço onde nossos clientes pudessem consumir nosso torresmo no local e daí surgiu a Casa do Torresmo Botequim, um ambiente rústico, aconchegante e com uma pegada de roça no modo de servir os pratos”, ressalta a empreendedora.

Atualmente 84% das empresas capixabas já estão reabertas, sendo 34% delas funcionando normalmente, sem alterações por conta da pandemia.

“O período mais crítico da pandemia passou e os pequenos negócios estão podendo retomar as suas atividades com segurança, cumprindo com os protocolos de prevenção à Covid-19. Este movimento de reabertura só foi possível diante da evolução das vacinas, redução no número de casos e adesão dos estabelecimentos em relação às medidas preventivas”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Desafios

Garantir uma boa experiência para o cliente é o grande desafio dos negócios, seja de maneira presencial ou virtual. Com a reabertura dos negócios, a inovação precisou estar presente nos serviços de atendimento ao cliente. Atualmente, mais de 80% dos estabelecimentos capixabas aceitam pagamentos via Pix.

Mas este não é o único desafio do empreendedor. De acordo com a última edição da Pesquisa de Impactos da Pandemia sobre os Pequenos Negócios, os empreendedores tem sofrido uma pressão com o aumento nos valores de insumos e mercadores, combustível, aluguel e energia elétrica.

“Ser empresário não é fácil, a carga tributária assombra os pequenos negócios diariamente, precisamos de mudanças que atendam esse quesito, afinal somos pequenos mas também geramos emprego e renda, e movimentamos a economia”, destaca Zeni.

Geração de Emprego

As Micro e Pequenas Empresas ainda são as que mais empregam no Espírito Santo. De acordo com o Sistema do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), se observados apenas os pequenos negócios capixabas, o mês de julho registrou um saldo positivo de 4.232 mil empregos.

De janeiro a julho, elas também foram responsáveis por 74,8% dos empregos gerados no Espírito Santo, com um saldo positivo de 25.340 mil empregos.

“As MPEs são as grandes geradoras de emprego e renda no país, e no Espírito Santo não é diferente. Elas representam 90% das empresas instaladas no estado, são sinônimo de desenvolvimento regional. Por isso o trabalho incessante do Sebrae/ES para a melhoria do ambiente de negócios em prol dos pequenos empreendedores”, ressalta o superintendente.

Endividamento

Segundo a Pesquisa de Impactos da Pandemia, apenas 26% dos empreendedores capixabas estão com dívidas em atraso. Outros 40% estão com as dívidas em dia e 34% estão livres de débitos.

A busca por empréstimos é uma realidade para 54% dos empreendedores; destes, 60% conseguiu, 4% aguarda retorno e 36% teve o pedido negado.