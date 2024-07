“Que Não Seja Eu” de Thales Lessa e Manu Bahtidão alcança 3 milhões de visualizações

Música se torna sucesso e conquista 1,8 milhões de plays no Spotify

Com versos que ecoam nas mentes dos apaixonados, “Que Não Seja Eu” de Thales Lessa com participação de Manu Bahtidão conquistou a marca de 3 milhões de visualizações no YouTube e caminha para mais de 1,8 milhões de plays no Spotify. A música, que já se tornou um hit, traz uma mensagem clara: “Cê não vai dar certo com ninguém que não seja eu…”.

A canção faz parte do novo projeto de Thales Lessa, intitulado “Sinto Escrevo Canto”. “Esse foi o título usado pro meu novo projeto, que descreve minha essência como ser humano, como compositor e como cantor”, explica Thales. O projeto é audacioso desde a captação de imagem feita em plano sequência com uma única câmera, até a criação e escolha do repertório, que traz uma pegada mais acústica com influências do country.

A produção musical ficou a cargo de Neto Schaefer, renomado produtor que já trabalhou com Gusttavo Mioto e Jorge & Mateus. Thales Lessa foi responsável por todas as composições das músicas inéditas, algumas em parceria com outros compositores. As regravações foram escolhidas cuidadosamente para trazer um toque de novidade, com covers de bandas e artistas como Paralamas do Sucesso, Karametade, Araketo, Paulo Ricardo, Yahoo, Jão, Tiago Iorc, e Jads & Jadson.

Manu Bahtidão, que tem uma longa amizade com Thales Lessa, participou da faixa “Que Não Seja Eu”. “Manu e eu temos uma história muito bonita. Quando ela precisava de uma música para gravar, eu lhe cedi uma composição sem cobrar nada. Isso fortaleceu ainda mais nossa amizade”, conta Thales. Manu, mesmo com a agenda cheia, viajou até Uberlândia-MG para gravar o DVD com Thales. O resultado dessa parceria foi um sucesso imediato, com a música ultrapassando 1 milhão de visualizações no YouTube e 400 mil plays no Spotify em menos de uma semana após o lançamento.

A composição de “Que Não Seja Eu” foi um trabalho em equipe de Thales Lessa, Aya, Ana Juh e Júnior Silva. Thales tinha uma ideia clara desde o início: “Queria abordar esse lance de falar que a pessoa que largou da outra não daria certo com nenhuma outra pessoa que não fosse ela”. Ele insistiu na repetição da frase “que não seja eu” e na variação de oitavas no refrão. “Os parceiros absorveram a ideia e, em cerca de 30 minutos, o hit estava pronto”, revela Thales. A música ficou guardada por quase um ano, até que Thales decidiu convidar Manu para o feat, e ela aceitou de imediato.

O sucesso da música também se reflete nas redes sociais, onde memes e indiretas para ex-namorados e ex-namoradas viralizaram, utilizando o refrão sugestivo da canção.

Com mais de 161 mil inscritos no YouTube, 1,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Thales Lessa continua a conquistar corações e a espalhar sua música pelo Brasil. “Sinto que a música toca as pessoas e é isso que importa para mim”, conclui Thales, emocionado com o sucesso do seu mais recente trabalho.