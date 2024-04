Quinhentas famílias vão receber o auxílio Anchieta Cidadã

Com o aquecimento da economia do município, muitos cidadãos de Anchieta conseguiram emprego ou oportunidades de empreender e, por isso, a prefeitura de Anchieta atualizou o cadastro das famílias carentes que recebem o auxílio Anchieta Cidadã. Confira abaixo o link da lista das 500 famílias que receberão o auxílio por seis meses.

O pagamento para essas 500 famílias será feito nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, quando será feita nova atualização do cadastro. Sempre que alguém melhora de vida no município, cede a vez no programa para outra família necessitada.

Para auxiliar as famílias carentes do município, a prefeitura de Anchieta criou, em 2023, o benefício Anchieta Cidadã, que já ajudou a melhorar a alimentação e a condição de vida dessa parte da população. O auxílio faz parte do Programa Anchieta Criativa e Empreendedora (Pace) e, a cada seis meses, a lista de beneficiários é atualizada.

Clique aqui para ler a lista de beneficiários do auxílio Anchieta Cidadã