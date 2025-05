Quinta rodada agita o Campeonato de Futebol de Anchieta nesta sexta (23)

today21 de maio de 2025 remove_red_eye41

A bola vai rolar mais uma vez pelo Campeonato Municipal “São José de Anchieta” de Futebol de Campo 2025 nesta sexta-feira (23). As partidas da quinta rodada terão AE Lobos contra Atlético de Mãe-Bá e AVL contra Areia Movediça. A rodada começa às 19 horas, no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, na Sede do município.

Adiada por conta das fortes chuvas da última semana, a quarta rodada será realizada na sexta-feira (30). Ficaram pendentes as partidas Recanto FC x Atlético Mãe-Bá e Bar do Simão x São Mateus.

Próxima rodada (23/05)

AE Lobos x Atlético de Mãe-Bá

AVL x Areia Movediça

4ª rodada, adiada por causa da chuva (30/05)

Recanto FC x Atlético Mãe-Bá

Bar do Simão x São Mateus

Confira os resultados

1ª rodada

Areia Movediça 4 x 1 Bar do Simão

2ª rodada

AVL 1 x 1 São Mateus

Recanto FC 2 x 0 AE Lobos

3ª rodada

São Mateus 0 x 5 Areia Movediça

Bar do Simão 6 x 1 AVL

Artilharia

04 gols – Maicon Rodrigues (Areia Movediça)

03 gols – Matheus Henrique (Bar do Simão)

02 gols – Edmar Fraga (Areia Movediça)

02 gols – João Gabriel (Bar do Simão)

Clique aqui para conferir a tabela de jogos