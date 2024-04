Rafaela Neves lança música sobre empoderamento com sonoridade moderna

12 de abril de 2024

“Balde de Choro” é a primeira inédita da cantora e está disponível em todos os aplicativos e o clipe, no dia 12

Após divulgar a primeira música de trabalho “Tô Nem Aí”, que ganhou uma versão imperdível com arranjos de violino, unindo o country, sertanejo e eletrônico e já atingiu a marca que ultrapassa 4 milhões de views só no Youtube em menos de um mês, Rafaela Neves anuncia o lançamento da sua primeira música inédita.

Com letra envolvente e uma melodia cativante, “Balde de Choro”, aborda os temas universais de superação e autossuficiência após o término de um relacionamento. Com versos que transmitem força e determinação, a música retrata uma decepção amorosa e sob uma perspectiva única, desafia as expectativas convencionais sobre relacionamentos, empoderando os ouvintes a encontrarem sua própria força interior para seguir em frente.

A inédita destaca-se não apenas pela sua letra marcante, mas também pela sua produção de alta qualidade, que combina elementos tradicionais do sertanejo com uma sonoridade moderna e envolvente, sem deixar de observar arranjos com influência de música eletrônica, trazendo um ritmo dançante.

Com este lançamento, a revelação brasileira Rafaela Neves demonstra sua versatilidade artística e seu compromisso em oferecer música de qualidade que ressoa com as emoções e experiências de seu público.

“Balde de Choro” (Ana Nery, Magno Neves, Thamara Castro e Paulinha Copetti) já está em todas as plataformas de áudio, juntamente com mais duas regravações “Vira Virou” (Carlos Colla e Neneo) e “Horizonte Azul” (J.A. Longo, Santana e Montalve). No YouTube o clipe da inédita saiu nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, e os vídeos das demais serão postados nas semanas seguintes.

A inédita e as duas regravações do Vol. 01 fazem parte do DVD gravado em Franca/SP, no final de 2023, que contou com participações mais que especiais: Rionegro e Solimões, seu irmão João Neves e os amigos de infância, João Vitor e Gustavo. Foram 14 músicas, incluindo seis regravações e oito faixas inéditas, sendo que duas delas são de autoria de Rafa, em parceria com João Neves e João Vitor e Gustavo.

SOBRE O DVD

O primeiro DVD de Rafaela Neves foi captado no dia 13 de dezembro de 2023, em Franca/SP, contando com 14 músicas, incluindo seis regravações e oito faixas inéditas, além de participações mais que especiais como: Rionegro e Solimões, seu irmão João Neves e os amigos de infância, João Vitor e Gustavo.

Com um estilo que mescla o clássico e o casual com elementos do country, Rafaela Neves se destaca não apenas por sua voz e a potência do seu agudo, mas também por seu visual marcante, refletindo sua dualidade entre a cidade e a fazenda. A cantora, que é conhecida por seu estilo de vida saudável e seu amor pela natureza, realizou três trocas de looks, todos feitos pelo renomado stylist Carlos Humberto Peixoto.

“Nós gravamos o DVD na cidade de Franca-SP, que é minha cidade natal e optamos por fazer a gravação somente com convidados, para ser algo mais intimista, então convidamos familiares e amigos, e foi muito especial subir ao palco, olhar para a plateia e ter somente rostos conhecidos, de pessoas que eu amo e que sei que torcem verdadeiramente por mim’, finaliza.

As canções “Você Pra Mim”, com participação de Rionegro e Solimões e “Pode Ir” com João Neves e João Vitor e Gustavo são de autoria de Rafaela Neves, em parceria com João Neves e João Vitor e Gustavo.

Já as regravações escolhidas são: “Você de Volta”, “Porta Aberta”, “Tô Nem Aí”, “Saudade”, “Vira Virou” e “Horizonte Azul”.

O violino está presente em muitas das canções do disco, a gaita de boca também foi trazida em uma das canções, assim como a guitarra still utilizada na música que Rafa gravou com Rionegro e Solimões.

A banda que acompanhou a artista neste importante dia demonstrou maestria em suas performances. Com Giovanni Costa na guitarra e violão, Ozéias Afonso na bateria, Luizinho Souza no baixo, Samuel Oliveira no violino e piano, Gui Soares no acordeon e piano, Rudnei na percussão e Guilherme Ribeiro no violão, a sintonia entre os músicos foi evidente, contribuindo para uma experiência musical memorável.

A produção musical do DVD ficou por conta de Giovanni Costa (músico da banda do cantor Leonardo e do projeto Cabaré). A produção de vídeo foi do renomado Caverna Filmes e a produção executiva por Manolo.

LETRA DA MÚSICA

BALDE DE CHORO – RAFAELA NEVES (ocmpositor: Ana Nery, Magno Neves, Thamara Castro e Paulinha Copetti)

Foi você quem terminou

Não venha me cobrar nada

Passou o meu beijo pra frente

E agora ta passando raiva

Achou que só sua boca ia encaixar em outra

Mas quando ce me viu beijando ficou louco

Você não esperava essa lição

Subestimou minha superação

E o coração como é que ta

Deixa eu adivinhar

Doidim pra nóis voltar

Nem com esse corpo pintado de ouro te quero de novo

Por mim ce pode até se afogar em um balde de choro

Que eu acho é pouco

Que eu acho é pouco

Quem fez sofrer agora sofre o dobro