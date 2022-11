Ranking 2022 do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores empresas destaca atuação do Bandes

today10 de novembro de 2022 remove_red_eye33

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) mais uma vez está em destaque no ranking “200 Maiores e Melhores Empresas do Espírito Santo”, ocupando a quinta posição entre as instituições de Serviços Financeiros e de Seguros. A publicação, desenvolvida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), do Sistema Findes, analisa os balanços de empresas e grupos econômicos de quatro setores diferentes: indústria, comércio, serviços e agronegócio, representando 39 atividades econômicas.

O critério técnico adotado para produção do ranking toma como base a Receita Operacional Líquida (ROL), que é calculada pela diferença entre o valor das vendas deduzidas das devoluções e abatimentos e os impostos sobre vendas, no último exercício contábil.

A publicação traz ainda o ranking das Melhores Empresas do Espírito Santo, a partir da análise agregada de sete indicadores, como rentabilidade do patrimônio líquido, crescimento das vendas, margem Ebitda (indicador que analisa a eficiência operacional da empresa), entre outros.

O Anuário IEL, além de apresentar o ranking das principais empresas em atuação no Estado, é um tradicional instrumento de informações técnicas e empresariais de empresas e grupos empresariais em operação em solo capixaba. Os dados da publicação são extraídos dos balanços do exercício do ano anterior das empresas, tais como a receita operacional bruta, o resultado líquido do exercício, o patrimônio líquido, o número de empregados, a rentabilidade do patrimônio líquido, a liquidez corrente, entre outros.

Para o diretor-presidente do Bandes, Munir Abud de Oliveira, a tradicional publicação traz informações estatísticas que contribuem para auxiliar na avaliação do desempenho econômico-financeiro anual dos empreendimentos capixabas. “O Bandes tem se empenhado em se tornar cada vez mais próximo do empresariado capixaba, com soluções financeiras adequadas para retomada econômica dos empreendimentos. Dessa forma, o empenho da nossa equipe se traduz nos resultados alcançados e publicados pelo Anuário”, destacou Abud de Oliveira.

A publicação também traz informações sobre temas atuais nas áreas econômicas, tecnológicas, gestão de empresas, inovação, negócios e responsabilidade social, entre outros aspectos que impactam o ambiente de negócios capixaba.

Funses1: Fundo de investimento é destaque na publicação

O case de sucesso do Fundo de Investimento em Participações (FIP) Funses 1, mecanismo de fomento do ambiente de negócios capixabas do Governo do Estado e capitaneado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) é outro destaque na publicação. A iniciativa pioneira no Brasil e entre os estados subnacionais da América Latina já tem seus primeiros investimentos diretos e aportes aprovados para acelerar cinco empresas, ultrapassando os R$ 19 milhões.

Os recursos têm foco no investimento em empresas de alto potencial de inovação, em startups e em empresas tradicionais, mas estratégicas para impulsionar as cadeias produtivas locais, impactando e dando maior dinamismo à economia do Estado.