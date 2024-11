Rebeca Lindsay lança novo single e clipe “Anjo do Amor” gravado ao vivo em Belém

today4 de novembro de 2024 remove_red_eye94

A faixa foi gravada no Marine Club, em Belém do Pará, durante a gravação de um DVD com uma mega estrutura e visual moderno

A cantora e compositora Rebeca Lindsay apresenta seu mais novo trabalho, “Anjo do Amor”. A música, que é composta por Rebeca Lindsay e Nanda Borges, foi gravada no Marine Club, em Belém do Pará, durante a gravação de um DVD com uma mega estrutura e visual moderno, sendo uma grande aposta para uma nova fase no cenário do Tecnomelody.

Com uma abordagem romântica e envolvente, “Anjo do Amor” promete tocar os corações ao falar de um amor que cura, traz paz e alivia dores.

Rebeca preparou essa canção com muito carinho, trazendo a essência das suas composições, que fazem parte do cotidiano das pessoas. A letra retrata as experiências e sentimentos que muitos vivenciam, conectando-se diretamente com o público.

Além da música, o projeto conta com um trabalho audiovisual inovador, que busca romper fronteiras e expandir o ritmo do Tecnomelody para novos horizontes. Grandes profissionais da música participaram deste projeto, contribuindo para um trabalho completo e impactante. “Anjo do Amor” marca uma nova fase na carreira de Rebeca Lindsay, que se destaca cada vez mais no cenário musical, trazendo autenticidade e emoção em suas canções.

Sobre a artista

Rebeca Lindsay, cantora e compositora, ainda na adolescência, abraçou o Pará, iniciando sua trajetória no tecnobrega como vocalista da Banda AR-15 até 2015. Durante esse período, alcançou o sucesso no Pará com músicas como “Meu Primeiro Amor”, “Só Pra Te Amar”, “Sofro de Amor” e “Coelhetes”.

Em 2016, deu início à carreira solo, mantendo o tecnobrega como o principal ritmo em seu repertório. Em 2019, participou do programa The Voice Brasil, integrando o time de Ivete Sangalo, o que impulsionou sua visibilidade. Após o programa, a música “Pode Chorar” a tornou conhecida no Pará, com apresentações em diversos estados brasileiros e até mesmo em Paris, França, onde realizou o pré-show do cantor Zé Vaqueiro.

Rebeca Lindsay continua dedicada ao tecnobrega e o melody, buscando alcançar o reconhecimento nacional para o ritmo.