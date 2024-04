Reconstrução pós-chuvas: ALES trabalha ações de auxílio com as prefeituras

today15 de abril de 2024 remove_red_eye64

Enquanto o Sul do Estado se recupera dos impactos devastadores das chuvas, a Casa de Leis do ES lidera esforços para levar mais auxílio e agilidade

Diante do cenário devastador deixado pelas chuvas que atingiram o Sul do Estado, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), sob a liderança do presidente e deputado estadual Marcelo Santos, tem se empenhado em acompanhar e acelerar os trabalhos de reconstrução das cidades afetadas. Em uma reunião online que aconteceu nesta segunda-feira (15) com os prefeitos e representantes das 13 cidades atingidas, o deputado ressaltou a importância da solidariedade e da ação conjunta neste momento de restauração.

“Desde o primeiro momento, nossa missão foi clara: garantir o apoio necessário para que cada cidadão possa reconstruir não apenas suas casas, mas suas vidas com dignidade”, afirmou o presidente. O repasse de R$17 milhões, através da devolução de economias da Assembleia ao Governo do Estado para a reconstrução e a desburocratização dos processos de auxílio aos municípios estão entre as ações adotadas pela Casa.

Além do suporte imediato através da desburocratização, a Assembleia em parceria com o Governo do Estado e diversas outras entidades, estão trabalhando para revitalizar a economia local através de iniciativas como a concessão de crédito rural e empréstimos facilitados para empreendedores. Uma força-tarefa para fiscalizar os preços de itens e produtos essenciais também tem sido uma das ações de destaque da Assembleia, evitando que haja abusos nos preços em momentos de calamidade.

A solidariedade tem sido um tema recorrente nas palavras do deputado Marcelo Santos, que vê na união das forças políticas, empresariais e sociais uma poderosa ferramenta para superar as adversidades.

“A resposta da nossa comunidade, das instituições e dos cidadãos mostra o verdadeiro espírito capixaba de resiliência e cooperação. Fiquei muito feliz por anunciar mais uma grande doação para às cidades, desta vez, de itens de linha branca, como geladeiras, fogões, colchões, entre outros, oferecidos pela iniciativa privada”, comentou.

Durante a reunião com os prefeitos, o diretor de Relações Institucionais da Casa, Giuliano Nader se colocou à disposição para ouvir e trabalhar as demandas apresentadas pela liderança. “Ao ouvir as necessidades mais urgentes de cada cidade, conseguimos ser mais assertivos e assegurar que nenhuma comunidade fique para trás nesse processo”, ressaltou.

Outra grande ação de iniciativa da Assembleia que tem recebido destaque no Estado é o projeto de lei que levará assistência psicológica às vítimas das chuvas, que será promulgado na sessão ordinária desta segunda-feira.

“São muitas pessoas que enfrentam grandes danos e que estão sofrendo com problemas como ansiedade, ataques de pânico, depressão, entre outros. Além disso, queremos amparar também as famílias das vítimas fatais de Mimoso do Sul e Apiacá, que enfrentam o luto pela perda de seus entes”, contou o presidente.

foto Ana Salles