Entenda como altas temperaturas podem trazer mais riscos de AVC

Esta semana Vitória ficou entre as capitais mais quentes do Brasil e bateu um novo recorde de calor, com temperatura máxima chegando a 36º, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

A previsão é que esse clima continue nos próximos dias, com as altas temperaturas e ondas de calor marcando os primeiros meses de 2024.

As temperaturas acima do normal refletem diretamente no organismo, deixando as pessoas mais cansadas, com menos apetite e até com dores de cabeça.

O neurologista Daniel Escobar alerta que o calor excessivo também pode aumentar o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“O AVC ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, interrompendo a chegada de nutrientes e oxigênio, provocando isquemia em regiões do cérebro que deixam de receber esse aporte sanguíneo. Para suportar o calor, ocorre uma adaptação fisiológica do organismo, com a vasodilatação e a transpiração”, esclarece.

O médico explica que a desidratação maior do corpo nesses dias aumenta a viscosidade do sangue e a dilatação dos vasos sanguíneos e eleva a frequência cardíaca. “Com aumento dos fatores de coagulação do sangue e o esforço cardíaco maior, cresce também o risco de AVC. Fatores como hipertensão, obesidade e diabetes elevam ainda mais o risco”, afirma Escobar.

Os sinais de alerta estão ligados à exaustão causada pelo calor. O neurologista Daniel Escobar pontua que eles podem ir desde a transpiração intensa até vômitos e desmaios. “As pessoas podem reclamar de cansaço, câimbras, dor de cabeça, náuseas, vômitos e ter até desmaios. É importante ficar alerta aos sintomas, principalmente em crianças e idosos, que podem não perceber as mudanças no corpo. Na dúvida, leve a pessoa ao hospital para ser avaliada”, orienta.

Por isso, a atenção com a hidratação deve ser redobrada. O consumo regular de água, mesmo antes de sentir sede, evitará a perda excessiva de líquidos no corpo, mantendo seu funcionamento mais próximo ao normal.

Além disso, é importante usar roupas leves, com cores claras; evitar atividades físicas exposta ao sol, principalmente entre 10h e 16h; manter uma alimentação mais leve, com muitas frutas; evitar bebidas alcoólicas, que contribuem com a desidratação; e procurar ficar em locais mais arejados e frescos.

Mais de quatro mil casos no Espírito Santo

O Espírito Santo registrou, entre janeiro e novembro de 2023, 4.318 casos de AVC, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. No Brasil, foram quase 89 mil mortes, de acordo com o Portal de Transparência dos

Cartórios de Registro Civil.

Apesar de ser uma das principais causas de morte no país, a doença pode ser prevenida por meio do cuidado com os fatores de risco como hipertensão, tabagismo e diabetes.

Além disso, estar atentos aos sinais de alerta podem ser fator determinante para o paciente. “Quanto mais rápido e precoce for o atendimento, desde a procura pelo médico até a tomada das medidas necessárias, menor serão os déficits neurológicos. A grande maioria das sequelas que não podem ser revertidas acontecem pela demora no atendimento”, ressalta Daniel Escobar.