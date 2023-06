Recordista mundial: ultramaratonista será homenageada na Serra

Atleta mineira Fernanda Maciel bateu o recorde mundial ao subir e descer o monte Vinson, o mais alto da Antártica, em pouco mais de nove horas, trajeto que geralmente é feito em cinco dias

A mineira Fernanda Maciel, uma das maiores ultramaratonistas do mundo, será homenageada no Campeonato Sul-Americano de Skyrunning, que vai acontecer paralelo ao Insanity Mountain, entre os dias 23 e 25 de junho, na Serra.

Este ano a atleta bateu um recorde mundial: subiu e desceu, correndo, o monte Vinson, o mais alto da Antártica, em pouco mais de nove horas, trajeto com temperaturas que variam entre -35ºC e -50ºC e que geralmente é feito em cinco dias.

A relação de Fernanda com o esporte teve início ainda na infância. Com apenas oito anos de idade, começou a competir e viajar pelo mundo através da Ginástica Olímpica. Dois anos depois, ela estava treinando nos Estados Unidos. Depois de lutar por anos capoeira foi campeã brasileira de jiu-jitsu e, em seguida, começou a correr. Aos 23 anos, ela corria expedições internacionais de 600 quilômetros, “sem parar” (com canoagem, mountain bike, trail running), triathlon e maratona em montanhas para ser uma atleta de grande resistência. Atualmente ela é corredora de Ultras nas montanhas.

A atleta, que mora na França, foi a primeira pessoa a subir e descer correndo o monte Vinson, na Antártica. Fernanda também já ultramaratonou a maior montanha da África, o Kilimanjaro e o Aconcágua, na Argentina. Vale destacar que a mineira estará na Serra para receber a homenagem.

Campeonato Sul-Americano de Skyrunning

Cerca de 60 atletas do Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Peru e Venezuela vão disputar o Campeonato Sul-Americano de Skyrunning, na Serra. Vencem aqueles que tiverem melhores desempenhos nas competições Sky: skyrace (mínimo 20km com desnível de 1200m, com tempo de menos de três horas para o vencedor) e skyultra (acima de 50 km, com tempo entre cinco e 12 horas para o vencedor). Além desses, há a disputa do Kilometro Vertical (VK), que inicia na base da montanha e termina no topo – são corridas com subida vertical de mil metros em terreno variável, não excedendo cinco km de extensão.

Insanity Mountain

Já o Insanity Mountain, evento multiesportivo com modalidades de montanha, chega à segunda etapa deste ano. Na primeira etapa, no Caparaó, foram mais de 500 competidores.

A etapa “Mestre Álvaro” vai acontecer neste que é um dos ícones do turismo da cidade da Serra, com atletas disputando as seguintes modalidades: Kilometro Vertical (VK), caminhada guiada, Skyrunning, Mountain Bike – Cross Country Maratona e Bike tour com a participação de atletas de vários níveis – de iniciante à alta performance.

O evento, pelo porte e quantidade de participantes, vai movimentar também a economia da cidade da Serra e fomentar o turismo local, já que além do número alto de competidores, também é prestigiado pelos seus familiares. “Todos vêm dispostos a conhecer os encantos da cidade anfitriã, e o que não falta na Serra são atrativos”, declara o organizador Ryan Rangel.

No local é montada uma estrutura para atender todos os visitantes, e uma programação a parte das competições. “Criamos um ambiente de esporte e também de diversão para toda a família”, diz Ryan Rangel.

