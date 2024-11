Rede Laghetto chega ao Espírito Santo e assume icônico hotel em Guarapari

A famosa rede Laghetto de hotéis está se preparado para inaugurar sua primeira unidade no Espírito Santo. E a “Cidade Saúde”, como é conhecida Guarapari, sediará o hotel capixaba da rede. O grupo assumiu o famoso Hotel Porto do Sol, que desempenhou um papel significativo no desenvolvimento do turismo no município.

A estrutura já está passando por uma transformação e está atualmente sob a nova propriedade do empresário Maely Coelho, dono da MedSênior. A reforma, com foco no turismo de negócios, incluirá um retrofit completo projetado pela BG Arquitetura e Arkieto Quality Concept Group, que promete preservar a rica história do hotel enquanto introduz elementos contemporâneos e acessíveis.

Serão 88 unidades hoteleiras, todas com vista para o mar, sendo 26 sobrados (unidades com mezanino), 53 casas (unidades com forro inclinado), sete apartamentos (sem forro inclinado) e duas suítes com terraço panorâmico e piscina privativa.

“O conceito do projeto buscou unir as raízes e a história deste hotel com a contemporaneidade dos melhores resorts de praia,” disse a arquiteta Cynthia Garcia, da BG Arquitetura, sobre o futuro Laghetto Porto do Sol. A nova proposta busca enaltecer a arquitetura original com intervenções pontuais e uma forte conexão com a natureza, tudo com um olhar atento à acessibilidade e ao conforto dos hóspedes.

Este será o 24º empreendimento hoteleiro a ser administrado pela Laghetto e o primeiro no estado do Espírito Santo, expandindo a presença da rede, que já conta com hotéis nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A Laghetto segue em ritmo de expansão, com 10 projetos no pipeline que serão entregues nos próximos anos.

Com a experiência da Laghetto na gestão hoteleira e a visão inovadora dos novos proprietários, o Porto do Sol está pronto para se consolidar como um destino de destaque no cenário turístico brasileiro, oferecendo luxo, conforto e uma localização privilegiada à beira-mar.

