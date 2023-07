Reestruturação da Sala do Empreendedor de Marataízes foi pauta de reunião com prefeito

A prefeitura de Marataízes realizou na última terça-feira (25) uma reunião com o prefeito Tininho, para discutir a fase de reestruturação da Sala do Empreendedor. Buscando tornar-se uma referência estadual e nacional, a Sala do Empreendedor é assessorada pelo SEBRAE-ES, e está passando por uma reestruturação, visando proporcionar aos empreendedores de Marataízes maior acesso à informação.

É válido ressaltar ainda que é um espaço destinado a atender todas as necessidades básicas do empresário-empreendedor, do início ao fim, e ofertando na sua estrutura atual cerca de 24 serviços. Para isso, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, na qual a Sala do Empreendedor está vinculada, apresentou uma proposta de mais de 14 novos serviços a serem ofertados.

“No contexto do Programa Cidade Empreendedora, o foco é melhorar o ambiente de negócios no Município de Marataízes, incentivar e dar suporte à novos empreendimentos, de maneira sustentável; tornar mais ágil o processo de abertura, e, consequentemente, aumentar a arrecadação”, afirmou a Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, Ivete Batista da Silva.

O prefeito, por sua vez, afirmou categoricamente que projetos sustentáveis, que garantam o desenvolvimento do Município, fomente o negócio e incremente a arrecadação, tem a sua aprovação.