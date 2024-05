Regiões do Caparaó e das montanhas capixabas recebem Feirão Zera Dívida em junho

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai promover, em junho, um mutirão voltado para o público que deseja realizar o pagamento de débitos em aberto. O Feirão Zera Dívida Banestes tem condições especiais de oferta para reestruturação de dívidas, como descontos de até 100% em juros de mora, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses.

A ação terá início no próximo dia 10 e segue até o dia 21. O mutirão passa por 11 agências, sendo sete localizadas na região do Caparaó e outras quatro na região das Montanhas Capixabas.

A equipe especializada inicia as reestruturações pelas agências do Caparaó. Na segunda-feira (10), as visitas têm início nos municípios de Ibitirama e Divino São Lourenço. Em seguida, seguem para Ibatiba e Irupi (dia 11), Iúna (12) e Brejetuba (13). A equipe encerrará a primeira semana no município de Afonso Cláudio, dia 14.

Na semana seguinte, os atendimentos acontecem nas agências da região das montanhas capixabas. Na terça-feira (18), a equipe passa por Castelo, e depois segue para Muniz Freire (19) e Conceição do Castelo (20). O mutirão será encerrado no dia 21, no município de Venda Nova do Imigrante.

Para solicitar a reestruturação das dívidas, o atraso dos clientes deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é voltado para clientes pessoas físicas, com dívidas de até R$ 500 mil, e para pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão. É importante ressaltar que, em ambos os casos, os descontos são sempre maiores para aqueles que decidem pagar à vista.

Podem ser reestruturados produtos como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e agendará um horário para atendimento na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banestes no link: www.banestes.com.br/zeradivida ou comparecer espontaneamente no dia do evento em sua agência.

Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para dar prosseguimento à negociação. A ação vai passar por outros municípios nos meses seguintes.

Saiba mais

Serviço: Feirão Zera Dívida Banestes

Datas:

10/06: Ibitirama/Divino São Lourenço

11/06: Ibatiba/Irupi

12/06: Iúna

13/06: Brejetuba

14/06: Afonso Cláudio

18/06: Castelo

19/06: Muniz Freire

20/06: Conceição do Castelo

21/06: Venda Nova do Imigrante

Públicos-alvo: pessoas físicas com dívidas no valor de até R$ 500 mil ou pessoas jurídicas com dívidas de até R$ 1 milhão, com débitos judicializados ou não. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias. Podem ser renegociados todos os produtos em atraso, exceto crédito imobiliário e Pronampe.

Benefício: condições diferenciadas de negociação, com até 100% de desconto em juros de mora, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: www.banestes.com.br/zeradivida

por Júlia Oliver (estagiária)