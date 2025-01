Renata Fiório toma posse como secretária de Saúde de Cachoeiro

O prefeito Theodorico Ferraço apresentou oficialmente a advogada, empresária e vereadora licenciada Renata Fiório como secretária municipal de Saúde, em solenidade promovida no Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães, na manhã desta sexta-feira (17).

A cerimônia de posse contou com a presença do secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffman, além de autoridades estaduais, Ministério Público, vereadores, secretários municipais, servidores da Secretaria Municipal de Saúde, lideranças e representantes dos hospitais de Cachoeiro.

O prefeito Ferraço iniciou o encontro elogiando a secretária. “Renata é uma profissional dedicada e possui experiência em liderança. Tenho certeza de que sua gestão vai trazer avanços importantes para a área da saúde da nossa cidade”, afirmou.

Entre as prioridades da secretária Renata Fiório estão a ampliação dos serviços de saúde, a modernização das unidades de atendimento e o fortalecimento das parcerias com o governo estadual e federal. Ela destacou que buscará dialogar com os profissionais e os usuários do sistema de saúde para identificar os principais desafios e propor soluções mais eficazes.

“A saúde é uma das áreas mais sensíveis da administração pública, e sei que temos muitos desafios pela frente. Mas também sei que, com dedicação, planejamento e o apoio de uma equipe qualificada, seremos capazes de superar esses desafios e entregar resultados concretos para a população”, destacou Renata.

Fiório frisou que o seu compromisso é desenvolver um trabalho dinâmico, inovador, que favoreça o acesso de todos os cidadãos a uma saúde diferenciada, com qualidade e muita eficiência. “Acredito no potencial da nossa equipe e no apoio da população para construirmos uma saúde melhor para todos”, afirmou.

União de esforços

A participação do secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffman, na solenidade de posse de Renata Fiório reforçou o compromisso do Governo do Estado de unir esforços pelo bem de Cachoeiro. “Estamos trabalhando juntos pela saúde de Cachoeiro. A Saúde é uma obrigação constitucional. Está na Constituição de 88. Temos que regionalizar cada vez mais a saúde. É uma determinação do nosso governo. Levar para perto do cidadão. E não ele ter que se deslocar para buscar um serviço”, destacou.

O prefeito Theodorico Ferraço agradeceu a presença do secretário Tyago Hoffman. “Foi muito importante a vinda dele a Cachoeiro para conhecer os nossos problemas que são muitos. A cerimônia de hoje mostrou que estamos unidos, município e estado. Juntos, vamos avançar na saúde do município”, frisou.