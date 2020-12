Renato Casagrande autoriza início da PPP para universalização do serviço de esgoto de Cariacica

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, na manhã desta terça-feira (29), o início da parceria público-privada (PPP) para universalização do serviço de esgotamento sanitário de Cariacica. Serão investidos mais de R$ 800 milhões ao longo dos 30 anos de contrato, que abrange também parte do tratamento de esgoto de Viana. No evento, o governador também inaugurou as obras de remodelagem da drenagem pluvial e recapeamento da Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande.

Durante a solenidade, Casagrande assinou a Ordem de Início da Concessão Administrativa do contrato de parceria firmado entre a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e a empresa de saneamento Aegea. Por meio da Ambiental Cariacica, a empresa vai investir R$ 829 milhões em infraestrutura de saneamento básico, na ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário de Cariacica, sendo que aproximadamente R$ 122 milhões desse total serão aplicados nos primeiros cinco anos de contrato.

Além de realizar a manutenção no sistema existente, o contrato prevê a construção de 556 quilômetros de novas redes coletoras, 42 mil novas ligações de esgoto, 73 novas estações elevatórias de esgoto, 39 quilômetros de linhas de recalque, desativação de quatro Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e ampliação de três ETEs (Bandeirantes, Flexal e Pedreiras), proporcionando uma capacidade de tratamento de esgoto de 950 litros por segundo. As intervenções vão beneficiar cerca de 402 mil pessoas nos municípios de Cariacica e Viana.

Em sua fala, o governador falou sobre este e outros investimentos do Governo do Estado no município. “Estamos anunciando hoje um recurso para operação no valor de R$ 829 milhões e logo no início de 2021 vamos dar uma ordem de serviço no valor de R$ 140 milhões. É praticamente um bilhão de reais em investimentos em Cariacica. Todos sabemos a importância de investir em saneamento: é mais qualidade de vida, saúde, respeito ao meio ambiente e melhoria na infraestrutura de toda a cidade”, afirmou.

Em uma das últimas agendas oficiais de 2020, Casagrande aproveitou a ocasião para falar sobre o ano, que foi marcado pelo enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) sem abrir mão de realizar investimentos para os capixabas:

“É muito bom poder encerrar um ano difícil, como esse, apresentando os resultados no governo que temos. Eu e Jaqueline [Moraes, vice-governadora], agradecemos muito a Assembleia Legislativa, a bancada federal, os prefeitos, vereadores e a sociedade capixaba. Porque foi um ano muito difícil também para quem governa. Tivemos que escolher entre decisões ruins e outras menos ruins. Não tiveram decisões fáceis. Fico triste ao ver tantas pessoas perdendo a vida, tantas famílias enlutadas e também por ver que parte da sociedade não se sensibiliza com isso e age como se nada estivesse acontecendo”, pontuou.

PPP

A Aegea é uma das maiores empresas de saneamento do segmento privado no País e atua no gerenciamento de ativos de saneamento por meio de concessões comuns plenas ou parciais, subconcessões e parcerias público privadas (PPPs), como administradora de concessões públicas em todo processo do ciclo integral da água – abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, de acordo com o perfil e necessidade de cada município.

A empresa foi criada em 2010 e atende atualmente a 8,9 milhões de pessoas em 57 cidades, de norte a sul do Brasil. No Espírito Santo, ela já atua há cinco anos na Serra, município que atingiu 90% de cobertura, e iniciou há três anos as atividades em Vila Velha.

O investimento da nova PPP vai dobrar a cobertura do serviço que hoje atende cerca de 48% da população do município, e a universalização será alcançada em 2030, com o índice de 95% de cobertura. “Nossa atuação em Cariacica já começa com impactos bastante positivos, com geração de emprego e renda durante as obras. Temos também um grande desafio que é contar com a conscientização dos moradores sobre a necessidade da interligação dos imóveis à rede e sobre o uso correto do sistema para evitar entupimentos e outros danos”, explicou Justino Brunelli, diretor-presidente das unidades no Estado.

Mais obras

Durante o evento, o governador Casagrande inaugurou as intervenções na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Foram R$ 2.943.814,90 em investimentos que vão beneficiar a população na mobilidade e escoamento. A remodelagem da drenagem pluvial e o recapeamento da Avenida Expedito Garcia proporcionam a melhoria do lançamento das águas pluviais, pois anteriormente previa-se apenas que seu dimensionamento fizesse a captação das águas pluviais da mesma.

As ruas pavimentadas do entorno também fazem o lançamento das águas pluviais na rede de drenagem da Avenida Expedito Garcia sobrecarregando o sistema, o qual não suportava o fluxo desses lançamentos. Além disso, a via possuía anomalias na pavimentação em virtude da rede subdimensionada, o que foi corrigido com as obras executadas.

Toda a extensão da avenida foi concluída com a ampliação de 462,70 metros. As obras incluem ainda 4.620,70 metros quadrados de pavimentação asfáltica, 70 metros de meio–fio, 721 metros de drenagem, 173,50 metros quadrados de sinalização e 189,19 metros quadrados de pintura Refletiva de seta e zebrada. Aproximadamente 18 mil pessoas serão beneficiadas e indiretamente toda a população do município.

“Além do saneamento, estamos investindo em diversas áreas aqui em Cariacica. Um exemplo é aqui na Avenida Expedito Garcia, uma via importante e um shopping a céu aberto. Também fizemos o muro no bairro Jardim América, diversas obras de drenagem e pavimentação, o binário de Itacibá, a Rodovia José Sete de Alto Laje até Itacibá, o quilômetro zero da Leste-Oeste, a limpeza do Rio Itanguá, o Estádio Kleber Andrade que está praticamente concluído, sem falar dos investimentos em macrodrenagem que vão ajudar muito Cariacica e Vila Velha. Também investimos em escolas, na Segunda Ponte e no Portal do Príncipe, que vai ajudar no trânsito em direção à nossa Capital. Outro investimento é o Hospital Geral de Cariacica, que é um sonho para a população”, relembrou o governador.