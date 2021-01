Renato Casagrande autoriza início da segunda fase das obras do Hospital Geral de Cariacica

O governador Renato Casagrande assinou, na manhã desta quarta-feira (27), a Ordem de Serviço para início da segunda fase das obras do Hospital Estadual Geral de Cariacica. Na primeira fase, o Governo do Estado investiu R$ 25,4 milhões no processo de terraplanagem e fundação, cujos trabalhos duraram quase dois anos. Nesta nova fase, o terreno contará com uma área total construída de 37.976,67 metros quadrados, distribuída em seis blocos. O investimento é da ordem de R$ 146 milhões, com prazo de execução de 1.260 dias.

O Hospital Geral de Cariacica está localizado na Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, e receberá um pronto-socorro clínico e cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade de alto risco e cuidados intensivos neonatais. Também serão atendidas especialidades, como clínica médica, neurologia, nefrologia, cardiologia, cirurgia geral, maternidade e cirurgia de cabeça e pescoço.

A edificação está dividida em seis blocos, sendo o bloco B o mais alto deles, com oito pavimentos, que vão abrigar pronto-socorro, farmácia, ambulatórios, centro de diagnósticos, centros cirúrgicos, internação, laboratórios, necrotério, setores administrativos, de limpeza e zeladoria, cozinha, lactário, manutenção, além de contar com 550 vagas de estacionamento e um heliponto. A previsão de inauguração do Hospital Geral de Cariacica é para o segundo semestre de 2024.

No total, serão 408 leitos, entre censáveis (de internação) e não censáveis (de apoio). A previsão é de que sejam realizados mais de oito mil atendimentos por mês no Pronto-Socorro e cerca de 120 mil atendimentos na UTI, UTI neonatal (UTIN), maternidade e clínicas médicas e cirúrgicas. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Após a conclusão das obras, o hospital ainda contará com um investimento em equipamentos hospitalares, estimado em R$ 35 milhões.

Em sua fala, o governador Renato Casagrande destacou que o hospital é um sonho dos cariaciquenses e vai atender pacientes não apenas do município, mas de todo o Espírito Santo. “Sabemos que Cariacica sonhava com esse hospital e é muito bom estar dando essa ordem de serviço para o início da fase 2, que é a construção do hospital. Antes, já havíamos autorizado as obras de construção da fundação. Mais à frente serão adquiridos os equipamentos e a previsão é de que o hospital esteja pronto em 2024”, pontuou.

Para esta nova etapa, a unidade passará a englobar também em sua obra o conceito de sustentabilidade, com a construção de uma estação de tratamento de esgoto e reúso de água servida; captação da água de chuva para irrigação dos jardins; uso de energia solar no sistema ‘grid-tie’, que é quando a energia solar é transformada em energia elétrica e volta para a rede da concessionária (EDP/Escelsa), proporcionando maior economia na conta de energia elétrica.

Para o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias, Luiz Cesar Maretto Coura, a construção do Hospital Geral de Cariacica é um avanço para o Estado. “A segunda fase das obras desse hospital é um de nossos objetivos primordiais nesta gestão. Esta Ordem de Serviço é o pontapé inicial para cumprirmos essa meta. É uma obra que trará estrutura na área da saúde para a população de Cariacica e de várias cidades sem estrutura hospitalar. Estamos felizes com mais essa conquista”, afirmou Maretto.

Ainda durante a solenidade, o governador mencionou os investimentos do Estado em Cariacica. “É um município importante que poderá sempre contar com a ajuda do Governo do Estado. Como estamos fazendo com o Estádio Kleber Andrade, que voltará a ter grandes eventos; com a universalização do saneamento básico; com as obras nas rodovias Alice Coutinho e José Sette. São muitos sonhos que estamos ajudando a realizar, mas ninguém faz nada sozinho. Quero agradecer à bancada federal que destinou R$ 74 milhões em emendas, ao ex-prefeito Juninho e aos vereadores de Cariacica, que destinaram este terreno para construção do hospital e também à Assembleia Legislativa que sempre nos apoia. Hoje Cariacica dá mais um passo para realizar este sonho”, destacou Casagrande.

A subsecretária de Estado de Atenção à Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva, reforçou a importância da obra para a Região Metropolitana da Grande Vitória. “Além das questões assistenciais e da complexidade hospitalar que a unidade poderá ofertar, ela também trará à região ainda mais desenvolvimento, com crescimento do mercado e geração de empregos. Pensando na assistência, temos também a possibilidade de ampliar o escopo de residências médicas ofertadas pelo Estado”, lembrou.

Saúde Integral

Com os objetivos de modernizar e qualificar a resolutividade clínica, a gestão dos serviços de saúde e ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnologia do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), definiu no planejamento estratégico importantes entregas para os quatro anos de gestão. Entre essas entregas está a construção do Hospital Geral de Cariacica, que contará com mais de 400 leitos para atender os usuários do SUS de todas as regiões do Espírito Santo, que necessitem de atendimento clínico geral, maternidade de alto risco e ambulatorial adulto.

“Temos essa unidade como um dos projetos prioritários da saúde capixaba, em um conjunto de ações não só para a modernização, mas também para ampliar o acesso ao atendimento e ao cuidado hospitalar no Estado”, destacou o gerente de Projetos da Secretaria da Saúde, Gilberto Vieira.

Além do Hospital Geral de Cariacica, fazem parte dos projetos prioritários as obras dos hospitais de Urgência e Emergência “São Lucas” (blocos 4 e 5), em Vitória, também construído pelo DER-ES; Atenção Clínica, em Cariacica; Maternidade São Mateus e Roberto Arnizaut Silvares, ambos em São Mateus. Além da implantação dos projetos do Sistema de Logística Integrada; o Samu para Todos; Melhor em Casa, e a criação do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).