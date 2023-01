Renato Casagrande reúne secretariado no primeiro dia do novo mandato

O governador do Estado, Renato Casagrande, liderou na manhã desta segunda-feira (02), a primeira reunião com o secretariado da nova gestão. Durante o encontro, Casagrande citou as políticas públicas prioritárias desse novo governo. Chefe do Executivo Estadual pela terceira vez, ele destacou a importância da motivação neste início de trabalho. O vice-governador Ricardo Ferraço também participou do encontro.

“Temos que produzir ainda mais resultados. Quem permaneceu na mesma função deve acordar todo dia animado, como se estivessem iniciando o trabalho hoje”, disse Casagrande aos secretários (as).

“Dou as boas-vindas a todos vocês, novos secretários e secretárias. Novos em todos os sentidos, pois este é um governo que se iniciou ontem [domingo, 1º de janeiro]. Um governo que aproveita tudo de bom que foi feito entre 2019 e 2022, quando tivemos muitos resultados. Temos que produzir ainda mais resultados. Quem permaneceu na mesma função deve acordar todo dia animado, como se estivessem iniciando o trabalho hoje, pois o serviço público não aceita o desânimo”, disse o governador.

Casagrande falou ainda sobre a linha de trabalho para os próximos quatro anos. “É importante que cada secretário de Estado se envolva com nosso Plano de Governo e lembre das promessas feitas na campanha, pois são essas nossas ações prioritárias. Tudo que desejamos realizar é preciso que seja iniciado agora. Muitos podem imaginar que quatro anos é muito tempo, mas passa rápido. Afirmo também que não tenho compromisso com o erro de ninguém. Desta forma, precisamos dar o exemplo na aplicação do dinheiro público”, ponderou.

O governador lembrou que o Espírito Santo hoje é uma referência nacional em diversas áreas e deve alcançar ainda mais resultados. “Temos áreas que precisamos dar respostas permanentemente à sociedade. Cito alguns exemplos, como a saúde que é uma área que foi muito afetada pela pandemia nos últimos anos e a segurança pública, que é uma área complexa. Por isso, vamos seguir inovando para que possamos entregar aos capixabas cada vez melhores resultados”, disse.

Durante o encontro, o vice-governador Ricardo Ferraço, que é o titular da pasta de Desenvolvimento, e os demais secretários de Estado falaram sobre os desafios de suas áreas. Em seguida, Casagrande e o secretariado fizeram a tradicional foto na escadaria principal do Palácio Anchieta.