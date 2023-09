Resultado do Qualificar ES Mulher já está disponível

today19 de setembro de 2023 remove_red_eye36

As mulheres capixabas que se inscreveram nos cursos da 3ª oferta presencial do Programa Qualificar ES exclusivos para o público feminino, já podem conferir o resultado. A relação das candidatas classificadas e suplentes está disponível, nesta terça-feira (19), no site do Qualificar ES www.qualificar.es.gov.br.

Foram ofertadas 1.160 vagas em 14 cursos destinados às mulheres. As vagas foram para os cursos de Maquiagem, Design de Sobrancelhas e Cuidados da Pele, Costura, Assistente Administrativo, Cuidador de Idosos, entre outros, oferecidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Programa Agenda Mulher.

A candidata classificada deverá comparecer ao polo, nesta quarta-feira (20) e quinta-feira (21), para efetivação de sua matrícula, exclusivamente, com o professor que ministrará o curso, quando será entregue toda a documentação, para a conferência dos dados, de acordo com a lista de classificados.

A candidata que não comparecer até o primeiro dia de aula para realizar sua matrícula poderá ser substituída pela suplente. Não havendo suplente, será substituída por vagas remanescentes.

Ao final do curso, a candidata que cumprir, no mínimo, 75% da carga horária, estará apta para receber o certificado de conclusão de curso. As alunas que concluírem os cursos terão direito a um kit empreendedor por Eixo. A única exceção será o Eixo de Ambiente e Saúde.

As aulas de todos os cursos terão início na próxima terça-feira (26).

Dúvidas serão respondidas neste link: https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Acesse ao resultado AQUI: https://qualificar.es.gov.br/Not%C3%ADcia/resultado-qualificar-es-presencial-mulher-2023-3a-oferta