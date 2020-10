Retorno das aulas em Anchieta será com duas novas escolas

Alunos e professores de Anchieta irão retornar às atividades, após a pandemia, com escolas mais cuidadas e acessíveis. É que 12 escolas foram reformadas e outras 19 unidades receberam reparos. O pacote de investimentos da infraestrutura educacional no município incluiu também a construção de duas novas: a creche Enide Corrê, em Mãe-Bá, e o Cmei Tom & Jerry, em Iriri.

Conforme o secretário de Educação do município, Carlos Ricardo Balbino, as obras tiveram o propósito de deixar as unidades mais modernas e acessíveis para alunos e professores. Ele lembra que as escolas também ganharam novas mesas e cadeiras, ventiladores e algumas foram equipadas com laboratório de informática móvel.

Segundo o levantamento da Seme, foram contempladas com o pacote de reformas as escolas de Córrego da Prata, Duas Barras, Belo Horizonte, Amarílis Fernandes Garcia, Jocelina Nogueira, Patrícia Roffes, Ponta dos Castelhanos, Castelhanos, Ubu, Recanto do Sol, Novo Horizonte e Iriri.

Já em Mãe-Bá, a Prefeitura terminou a construção da sonhada creche Enide Corrêa. O novo prédio tem 1.219,94 m2 de área coberta, contendo 12 salas com acessibilidade. A intenção é atender 120 crianças de três meses a seis anos de idade.

Em Iriri, o novo Centro de Educação Infantil (Cmei) Tom & Jerry foi concluído recentemente. A nova unidade educacional vai proporcionar mais segurança e comodidade para atender cerca de 240 alunos. A obra, que vem sendo executada pela empresa AL Construções Eireli, terá dois pavimentos com investimento do governo estadual, por meio de um convênio celebrado com a Prefeitura da cidade.

Outras 19 unidades educacionais da sede e do interior já receberam melhorias com reparos e pintura predial. Os serviços iniciaram no final do ano passado.

Um decreto municipal prevê aulas remotas, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, até 31 de outubro. Até essa data a Secretaria de Educação irá analisar um possível retorno das aulas presenciais.