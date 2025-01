Retorno triunfal do trio elétrico agita Marataízes e aquece economia local

today27 de janeiro de 2025 remove_red_eye120

No último sábado (25), a cidade de Marataízes viveu momentos de celebração com o retorno triunfal do trio elétrico, marcado pelo show da banda Jamil. O evento, que reuniu um público predominantemente familiar, trouxe alegria e boas vibrações, consolidando-se como um marco na programação cultural da cidade.

Após anos ausente, o retorno do trio elétrico foi amplamente celebrado não apenas pelos moradores, mas também por comerciantes e empresários do setor turístico. A festividade impulsionou a economia local gerando resultados expressivos como o aumento nas vendas, maior ocupação de imóveis para temporada e intensa movimentação em bares e restaurantes.

Além do impacto econômico, a organização impecável foi o ponto alto do evento. Com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal o show ocorreu em clima de segurança e tranquilidade, reforçando o compromisso da prefeitura com o bem-estar da população e visitantes.

O sucesso da festa reforça o potencial de Marataízes como destino turístico e cultural, demonstrando que eventos bem planejados não só promovem o entretenimento, mas também impulsionam o desenvolvimento econômico e social da região.