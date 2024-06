Reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprova LDO 2025

today24 de junho de 2024 remove_red_eye48

Hoje (24), a Comissão de Finanças se reuniu para deliberar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2025. Após debates e análises detalhadas, a LDO foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Entre os pontos discutidos estavam as metas fiscais, as diretrizes para os orçamentos fiscal e da seguridade social, além das prioridades para os investimentos públicos no próximo ano.

O deputado Tyago Hoffmann, presidente da Comissão, destacou a importância da LDO como instrumento fundamental para o planejamento econômico e financeiro do país, visando garantir a sustentabilidade das contas públicas e o crescimento equilibrado. A inclusão de emendas e ajustes pontuais também foi debatida, visando atender às demandas específicas de diferentes setores da sociedade.

“A comissão agora encaminha à Presidência, à Secretaria-Geral da Mesa e, aí sim, o presidente determinará a data da votação, mas a nossa expectativa é votarmos ainda antes do recesso, porque a LDO precisa chegar ao governador, para que ele possa fazer a sanção e após essa sanção ele encaminha para cá a peça orçamentária”, concluiu Hoffmann.

Agora, a LDO 2025 segue para votação em plenário, onde será apreciada por todos os parlamentares. Este é mais um passo importante no processo legislativo para definir as bases orçamentárias do próximo ano, refletindo o compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal.