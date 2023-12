Réveillon: Amado Batista se apresenta em Vitória no próximo dia 30

Basta cantarolar o verso “princesa, a deusa da minha poesia…” que sabemos de qual artista estamos falando. Dele mesmo: Amado Batista.

Depois de confirmar os nomes de Durval Lelys, Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados, para a noite do primeiro dia da festa de fim de ano em Camburi, o próximo 29 de dezembro, a prefeitura de Vitória anuncia que Amado Batista é a atração nacional do segundo dia de comemorações na orla: sábado, dia 30.

De acordo com a produção do artista, o goiano, com 48 anos de carreira e 38 milhões de discos vendidos, soma três bilhões de views nas plataformas digitais. O “mais mais amado do Brasil” promete presentear o público com uma apresentação repleta de emoção, característica marcante dos seus shows.

“Estamos preparando uma linda festa de final de ano em três diferentes pontos de Vitória: Santo Antônio, São Pedro e na orla de Camburi. Além da grande programação, teremos estruturas completas com todo conforto e segurança para os munícipes e turistas curtirem esse grande festa de Réveillon em Vitória”, declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

Carlinhos Rocha

Quem abre o show de Amado Batista no próximo dia 30, a partir das 20 horas, é o capixaba Carlinhos Rocha.

Cantor desde os sete anos de idade, Carlinhos participou de inúmeros concursos até começar oficialmente a sua carreira aos 13, quando entrou no grupo musical Chamego, que tempos depois se tornaria Trio Chapahalls.

Em carreira solo desde 2012 o cantor promete entregar irreverência e versatilidade na sua apresentação.

Programação

A prefeitura de Vitória anunciou anteriormente que no dia 29 se apresentam Amaro Lima, Marcelo Ribeiro & convidados seguidos de Durval Lelys. Os shows têm início às 20 horas.

Quem também já teve seu nome confirmado foi o piauiense Frank Aguiar, que faz o show da virada, no próximo dia 31, na Grande São Pedro. Por lá se apresentam ainda os artistas locais Michele Freire, Chopp Samba, Apóstolo Adair José e Grupo de Louvor Paróquia São Pedro Apóstolo. A programação terá início às 19 horas.