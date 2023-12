Réveillon: Prefeitura de Vitória traz Frank Aguiar para receber 2024 em São Pedro

A prefeitura de Vitória (PMV) anunciou, nesta terça-feira (5), mais uma novidade da programação do Réveillon na capital. Dessa vez, o anúncio traz uma boa notícia para os moradores e turistas da região da Grande São Pedro. A hora da virada já tem confirmadas as atrações que se apresentarão no palco da PMV que será montado na região para os festejos de final de ano.

Quem comandará a festa será ninguém mais ninguém menos do que o cantor, compositor e instrumentista Frank Aguiar, também conhecido como “O cãozinho dos teclados”.

O piauiense, que se apresenta a partir das 22 horas, na noite do dia 31 de dezembro, traz na bagagem três décadas de carreira e conquistou o Brasil com hits como “Morango do Nordeste”, “Esperando na Janela”, “Casado também namora” e “Prenda”.

Atrações locais

Juntam-se a Frank Aguiar na festa de Réveillon em São Pedro os artistas locais Michele Freire, Chopp Samba, Apóstolo Adair José e Grupo de Louvor Paróquia São Pedro Apóstolo. A programação terá início às 19 horas.

Camburi

Na última quinta-feira (30) a PMV anunciou três dias de festa na Orla de Camburi: 29, 30 e 31 de dezembro.

A primeira atração nacional confirmada é o baiano Durval Lellys, que se apresentará no dia 29 de dezembro, acompanhado dos cantores Marcelo Ribeiro, Amaro Lima e convidados.

foto Leonardo Silveira