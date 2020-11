Rick e Renner interpretam seus maiores sucessos no “Música na Band” desta sexta-feira

today18 de novembro de 2020 remove_red_eye11

O Música na Band exibe um show ao vivo da dupla Rick e Renner direto dos estúdios da emissora, em São Paulo, nesta sexta-feira (20). A apresentação será recheada de grandes sucessos que marcaram a trajetória dos sertanejos.

Geraldo Antônio de Carvalho e Ivair dos Reis Gonçalves se conheceram em Brasília (DF) e começaram a cantar juntos em 1986. Cinco anos mais tarde, lançaram o primeiro disco independente. Em um evento, foram assistidos por Zezé Di Camargo e Luciano, que os levaram para a gravadora Continental East West, onde registraram o primeiro álbum comercial em 1992. Em 1998, os músicos estouraram nas paradas de sucesso com a canção “Ela é Demais”, que ficou durante cinco meses consecutivos como um dos singles mais tocados do país.

Apesar do sucesso, Rick e Renner anunciaram a primeira separação em janeiro de 2011, após mais de duas décadas de parceria. A retomada da dupla ocorreu quase dois anos depois, mas durou só até 2015, quando os artistas voltaram a colocar um ponto final na sociedade. Nesta época, Rick lançou o álbum “Foi Deus”, com as participações especiais de Gusttavo Lima, Daniel, Rionegro & Solimões, Chitãozinho & Xororó, Marciano e padre Fábio de Melo. Em 2017, ele decidiu formar uma dupla com o cantor Giovani, que também havia se separado do irmão Gian. O projeto “Dois Corações” durou cerca de um ano. Enquanto isso, Renner passou a cantar ao lado de Rennan, após abandonar a carreira gospel.

No entanto, ainda em 2018, Rick e Renner voltaram aos palcos com o projeto “Seguir em Frente”, que reunia 17 faixas regravadas com os maiores sucessos da dupla, como “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade”, “Filha”, “Só Pensando em Você” e a inédita “Como Assim”.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.