Rigoni apresenta projeto que autoriza uso do Fundo Eleitoral para combate ao coronavírus

today18 de março de 2020 remove_red_eye19

O deputado federal Felipe Rigoni apresentou, em coautoria com os deputados Vinicius Poit, JHC, Paulo Ganime e Rodrigo Coelho, um projeto que autoriza a doação de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral para ações de prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19). O PL 646/2020 foi protocolado na manhã desta terça-feira (17).

“O país está diante de uma doença grave, que exige muitos recursos e investimentos. Precisamos ampliar leitos de UTI, comprar respiradores e testes para a população. Nosso projeto abre a possibilidade de os partidos escolherem doar seus recursos para o combate ao coronavírus. É uma escolha pelo bem do país”, pontuou Rigoni.

Atualmente em R$ 2 bilhões, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, conhecido como fundo eleitoral, concentra verbas repassadas pelo Tesouro Nacional para apoio às candidaturas. O fundo partidário, por sua vez, é repassado mensalmente para o custeamento de despesas diárias das legendas.