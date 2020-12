Roberto Kalil é entrevistado no Poder em Foco neste domingo (20)

O presidente do Conselho Diretor do InCor, Dr. Roberto Kalil Filho, é o entrevistado do Poder em Foco, neste domingo (20), no SBT. O cardiologista fala sobre o enfrentamento à pandemia de coronavírus e da importância da vacinação em todo o país.

O médico, que também é diretor da área de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, destaca os riscos clínicos provocados pela covid-19, mesmo depois de o paciente não estar mais infectado. “Esta doença tem que ser acompanhada durante meses. Não é simplesmente estou curado e vou embora. Pode ter sequela em vários órgãos, pulmonares e cardíacos”, orientou.

O médico fala sobre a amplitude do estudo CoronaHeart, que está sendo desenvolvido no Incor, e destaca constatações de estudo internacional publicado na Jama Cardiology. Dr. Kalil, 61 anos, foi uma das vítimas da covid. Em abril, passou dez dias internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar de uma severa pneumonia causada pela novo coronavírus.

Na conversa com a âncora do programa Roseann Kennedy e com o jornalista convidado Mateus Vargas, do jornal o Estado de São Paulo, ele conta como enfrentou o período e revela quais foram os momentos mais difíceis.

Outro tema em pauta é a relevância do SUS – Sistema Único de Saúde para evitar uma tragédia ainda maior no país durante essa pandemia e os problemas que precisam ser corrigidos para que o sistema tenha atendimento ainda mais amplo.

A entrevista completa vai ao ar neste domingo (20), logo após o Programa Silvio Santos, no SBT.