Roda de Boteco 2025 já tem data marcada e Botecão prepara dois grandes shows nacionais

today17 de março de 2025 remove_red_eye39

O Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Espírito Santo, já tem data para acontecer em 2025. Celebrando 21 anos de tradição, o festival que conquistou o coração dos botequeiros capixabas será realizado entre 6 de junho e 6 de julho.

Já o Botecão, a tradicional festa de encerramento que reúne todos os botecos juntos, acontece nos dias 11 e 12 de julho, trazendo dois grandes shows nacionais, cujas atrações serão reveladas em breve. Um spoiler: os dois estão na lista dos cantores com canções mais executadas nas rádios em 2024.

Durante 30 dias o “Roda” vai movimentar os bares e botecos da Grande Vitória. O formato segue o mesmo que o público já conhece e adora: cada estabelecimento participa com um petisco inédito e exclusivo, concorrendo em uma votação criteriosa do público capixaba, que, além do sabor, avalia critérios como temperatura da bebida, higiene do local e atendimento do garçom.

Os bares e botecos concorrem a três títulos: Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Garçom. Cada categoria premia os três melhores colocados, que recebem prêmios em dinheiro.

Bar do Mineiro.

Bar dos Amigos.