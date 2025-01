Rodrigo CX e Negoleo agitam Arena de verão em Guarapari neste sábado (18)

today17 de janeiro de 2025 remove_red_eye42

A apresentação em duo dos artistas capixabas acontece no próximo sábado (18), às 13h, na Praia de Peracanga

Vista para o mar e música de qualidade nas areias do balneário mais famoso do Espírito Santo. É nessa vibe incrível do verão capixaba que Rodrigo CX e Negoleo se unem em uma apresentação no próximo sábado (18), às 13h, na Praia de Peracanga, em Guarapari.

Com entrada gratuita e em uma das praias ícones da Enseada Azul, Rodrigo CX leva a arena de verão um repertório recheado de músicas autorais como “Regência”, “Cara Metade (Tudo Mudou)” e “Notícia Boa”, além de releituras de grandes clássicos como “Corcovado”, “Garota de Ipanema” e “Água de beber” em versão bossa-reggae.

Dividindo o palco com ele estará Negoleo, músico que traz no seu som, energia boa, vibe positiva e aquele reggae que conecta todo mundo. “Será um show muito especial que vai fazer o coração bater no ritmo da paz”, disse CX.

Serviço: Rodrigo CX e Negoleo na Arena de Verão Guarapari

Dia: 18 de janeiro

Horário: 13h

Local: Arena de verão na Praia de Peracanga, Guarapari

Entrada Gratuita

Instagram: @rodcx

foto Bruno Lopes