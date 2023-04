Rondas preventivas são intensificadas em Itapemirim

Rondas preventivas são intensificadas nas dependências das unidades escolares de Itapemirim, visando aumentar a segurança no ambiente escolar da rede pública de ensino do munícipio.

Além disso, através do projeto “Patrulha escolar”, os guardas municipais estão visitando as salas de aula, a fim de levar orientações tanto aos pais ou responsáveis, professores, como para os alunos.

“Este é um trabalho de extrema importância para toda a comunidade escolar, que abrange os alunos, profissionais da educação e os pais. Com isso, queremos aproximar cada vez mais a população da Guarda Municipal, neste caso, em especial, as nossas crianças, levando maior segurança nesta etapa importantíssima para a formação do indivíduo”, salientou o secretário de Defesa Social, Lazáro Contreiro Azevedo.

E, também, com logística reformulada para atender as escolas, os agentes de Vigilância Patrimonial efetivos estão presentes nas dependências das unidades escolares, durante o horário de funcionamento, com constante vigilância nos portões e arredores dos estabelecimentos de ensino para prevenir todos os tipos de ocorrências no âmbito estudantil.