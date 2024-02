Rosas de Ouro é a campeã do grupo B do carnaval de Vitória

Serra Dourada está em festa! A Rosas de Ouro, escola sediada no bairro, é a grande campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória. Com esse resultado, no próximo ano ela desfilará na sexta-feira (09), pelo Grupo A.

A escola levou para o Sambão do Povo o enredo “Gente Floresta”, sobre a preservação do meio ambiente, fazendo um chamado à conscientização. Na avenida, cerca de 500 componentes, divididos em 12 alas, representaram a agremiação.

Com 39 anos de história, a Rosas de Ouro se destaca como uma das agremiações mais tradicionais do Espírito Santo.

As outras representantes do Grupo B da Serra foram a Tradição Serrana e a Mocidade Serrana, que ficaram em segundo e quinto lugares, respectivamente.