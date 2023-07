Sábado (29) é dia de Campeonato Mundial X-Combat de Jiu-jítsu no Tancredão

A capital capixaba vai receber mais uma grande competição esportiva. Grandes feras da “arte suave” do Brasil e do mundo vão invadir o Ginásio do Tancredão neste sábado (29), quando acontece o Campeonato Mundial X-Combat de Jiu-jítsu 2023.

O evento vai contar com mais de 900 atletas, homens e mulheres, que vão se enfrentar em um dia inteiro de combates. As lutas começam às 10 horas, com entrada gratuita e aberta ao público.

Com e sem kimono

Lutadores e lutadoras de todas as categorias de idade e peso, nos naipes masculino e feminino, disputarão os lugares mais altos do pódio, de acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais.

Os embates do Mundial X-Combat BJJ Pro 2023 vão acontecer nas modalidades Jiu-jítsu (GI) e Submission (NO GI). “GI” é quando atletas lutam usando kimono, enquanto “NO GI” é a luta sem kimono.

Cinturão, troféus e muito mais

Na edição deste sábado (29), a competição mundial vem recheada de prêmios, tanto para vencedores quanto para participantes. Haverá uma grande premiação em dinheiro, cinturões em disputa, para atletas profissionais, e troféus, que serão entregues aos vencedores da competição entre equipes, além de medalhas para todas as categorias.

Aberto ao público

O evento é gratuito e a entrada é aberta ao público. O Complexo Esportivo do Tancredão, onde fica o ginásio, conta com ampla área de estacionamento e uma ótima infraestrutura para receber visitantes e amantes de esportes.

Jiu-jítsu Brasileiro

Conhecido internacionalmente como Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), a modalidade é a segunda mais praticada no mundo depois do Judô, e foi desenvolvida por um brasileiro, Carlos Gracie, a partir de uma adaptação do próprio judô. A modalidade marcial difundida pela família Gracie no início do século XX ganhou adeptos nos quatro cantos do planeta, principalmente depois das primeiras edições dos torneios de Vale Tudo e Artes Marciais Mistas (MMA). Desde seu surgimento, o número de adeptos e novos praticantes segue em ritmo crescente.

Serviço

Mundial X-Combat BJJ Pro 2023

Dia 29 de julho (sábado)

Horário: 10 horas – Entrada gratuita

Local: Ginásio do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves – Tancredão – Rua Rosilda Falcão dos Anjos, 150, Bairro Mário Cypreste – próximo à Rodoviária de Vitória e ao Sambão do Povo.

