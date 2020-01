Samarco abre 43 vagas para Programa de Estágio

Em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a Samarco selecionará estudantes de nível técnico e superior para seu Programa de Estágio, com início previsto para abril deste ano. São 43 vagas disponíveis, distribuídas entre as cidades de Mariana (MG), Ubu (ES) e Belo Horizonte (MG).

Para nível técnico, busca-se alunos dos cursos de Mineração, Metalurgia, Automação, Elétrica e Administração. As vagas para nível superior são para os cursos de Administração, Psicologia, Serviço Social, Ciências da Computação e Engenharias de Produção, Automação, Química, Metalurgia, Civil, Mecânica e Elétrica. O processo seletivo é composto por triagem de perfil, prova online e entrevista.

O estágio tem duração de um ano, podendo ser renovado por igual período. A carga é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários receberão bolsa, transporte e alimentação.

“Nosso programa visa promover a formação técnica e comportamental dos estudantes, para que eles desenvolvam seu potencial e estejam prontos para ocupar oportunidades em nossa empresa ou em outras do mercado de trabalho”, afirma a gerente de Recursos Humanos da Samarco, Vera Lúcia.

As inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro a 5 de fevereiro pelo site: http://www.fiemg.com.br/hotsites/ielestagio/samarco.