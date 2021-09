Samarco conquista o 1º lugar no prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”

A Samarco é a primeira colocada entre as empresas do setor de siderurgia, metalurgia e mineração 2021 do prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”, promovido pela Fundação Instituto de Administração (FIA) e pelo portal UOL. No resultado divulgado, nesta terça-feira (31), a empresa, que retomou suas atividades em dezembro do último ano, alcançou ainda o 7º lugar no segmento de empresas de grande porte e 22ª colocação no ranking geral.

“A certificação reconhece nosso esforço contínuo de construir um ambiente agradável para os nossos profissionais, aliado às boas práticas de gestão, acompanhamento de carreira, sempre com um olhar atento para os nossos times para promover um clima e cultura organizacional cada vez mais fortes”, afirma o diretor-presidente da Samarco, Rodrigo Vilela. Ele ressalta que o reconhecimento surge em um momento de reestruturação da dívida financeira da empresa, demonstrando o engajamento dos empregados no enfrentamento dos desafios.

Além da retomada gradual, com 26% da capacidade produtiva, e do processo de recuperação judicial, somam-se ao período os desafios provocados pela pandemia do coronavírus, que fizeram com que a empresa repensasse os modelos e as relações de trabalho.

“Neste período singular pelo qual estamos passando, fomos desafiados a repensar novos modelos e relações de trabalho, sempre pautados pelos nossos valores. Implementamos melhorias rápidas em tecnologia e aos novos modelos organizacionais e operacionais, com foco em manter a produtividade, a segurança e o bem-estar físico e emocional da nossa força de trabalho. Nossas ações são guiadas pelo respeito às pessoas, numa jornada rumo a uma mineração diferente”, conclui o diretor-presidente da Samarco.

Para a gerente-geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Samarco, Vera Lúcia, o reconhecimento demonstra que a empresa está no caminho certo nos esforços para garantir um ambiente de trabalho saudável, equilibrado e agradável.

“Aliando as expectativas e valores da empresa às expectativas e talentos de cada empregado e empregada, criamos um ciclo de desenvolvimento. A Samarco é feita de pessoas. Nosso propósito e valores são a bússola que orientam nossa caminhada. Acreditamos que somente é possível continuar aprendendo para evoluir e transformar por meio das pessoas”, explica Vera Lúcia.

Clima Organizacional

Ainda no mês de agosto, a Samarco recebeu a certificação “Clima Organizacional”, da FIA, que reconhece o esforço de dirigentes, gestores, área de Recursos Humanos e demais empregados e empregadas em construir um ambiente de trabalho agradável para se trabalhar.

Na oportunidade, a empresa alcançou o índice de clima organizacional (i-CO) de 90,2 em uma escala de 100 pontos e teve grande participação de empregados e empregadas na pesquisa.

Sobre a Samarco

A Samarco é uma empresa de capital fechado, uma joint venture de propriedade da Vale e da BHP. Com sede em Belo Horizonte (MG), é um empreendimento integrado, com duas unidades operacionais: o Complexo de Germano, em Mariana (MG), que contempla as minas e as plantas de beneficiamento de minério de ferro, e o Complexo de Ubu, em Anchieta (ES), onde estão as usinas de pelotização e o terminal portuário.