SAMARCO | Força Local abre pré-inscrições para a Jornada de Desenvolvimento

29 de julho de 2025

Até 15 de agosto a Samarco está com pré-inscrições abertas para a Jornada de Desenvolvimento 2025 do Força Local. O programa tem como objetivo desenvolver empreendedores de microempresas e de empresas de pequeno porte, fornecedores ou não da Samarco, contribuindo para fomentar o crescimento dos territórios de atuação da empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo. Realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Força Local, contará com as seguintes iniciativas: Empretec, Jornada ESG e Força Delas.

Considerado um dos principais programas de formação de empreendedores do mundo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Empretec acontecerá em outubro deste ano nos dois estados. Serão disponibilizadas 60 vagas para empresários da Área de Influência Direta (AID) da Samarco, sendo 30 vagas para o Espírito Santo (Anchieta, Guarapari e Piúma) e, 30 para Minas Gerais (Catas Altas, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara).

Entre as principais novidades do programa neste ano está a Jornada ESG, treinamento voltado para práticas de sustentabilidade e responsabilidade social para apoiar os empresários na implementação e melhoria das iniciativas ambientais, sociais e de governança em seus negócios.

“Embora ainda não seja uma exigência formal em muitos setores, há uma tendência de que esses critérios passem a ser requisitos relevantes para as empresas terem acesso a mercados, editais, parcerias e contratos com grandes empresas”, afirma a analista responsável pelo Força Local, Tereza Cristina Xavier.

Outra inovação é a introdução do Força Delas, um treinamento para promover o empreendedorismo feminino e apoiar empresárias com conteúdos como marca, conexões criativas, liberdade financeira e protagonismo.

A seleção dos participantes vai considerar critérios técnicos e de perfil dos candidatos e de suas respectivas empresas, além de iniciativas relacionadas à inclusão e diversidade, em consonância com as diretrizes do Programa Força Local e do interesse apontado pelo inscrito. As pré-inscrições podem ser feitas no site da Samarco.

Nova identidade

Como parte desse novo momento, a identidade visual do programa foi atualizada. Inspirada em elementos como colaboração e conexão com a sociedade, a nova identidade simboliza o avanço do Força Local e sua vocação para promover transformação conjunta com os (as) fornecedores (as).

O programa realizado há quase cinco anos pela Samarco já impactou positivamente mais de 17.000 pessoas, com suas capacitações por meio do efeito expansivo de suas ações. Cerca de 380 empresas foram certificadas, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento dos territórios.