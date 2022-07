Samarco lança segunda edição do Catálogo de Fornecedores Locais

today28 de julho de 2022 remove_red_eye71

A iniciativa reúne empresas capixabas e está disponível no novo site da Samarco

A Samarco lançou, nesta quinta-feira (28/7), a segunda edição do Catálogo Eletrônico de Fornecedores Locais, com a participação de mais de 200 empresas de diversos segmentos. A ação é uma das iniciativas atreladas ao programa Força Local, que visa desenvolver e contribuir para a geração de negócios nos territórios onde a empresa atua no Espírito Santo. O catálogo eletrônico reúne informações sobre segmentos como vestuário, ferramentaria, civil, elétrica, mecânica, comunicação, meio ambiente, tecnologia da informação, segurança do trabalho, saúde, entre outros.

Para a coordenadora do Força Local, Elisangela Toledo, o catálogo estabelece uma proximidade entre os fornecedores e potencializa os produtos e serviços das regiões. “O catálogo é uma ferramenta que dá visibilidade às empresas. Buscamos estimular e incentivar novas oportunidades de negócios que fortaleçam o comércio local e fomentem o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Aumentamos em 42% o número de empresas participantes em relação a primeira edição”, avaliou. A primeira edição foi lançada em 2021 e contou com mais de 300 empresas cadastradas nos dois estados.

O diretor Financeiro, Suprimentos e TI da Samarco, Gustavo Selayzim, destacou as oportunidades criadas pelo Força Local. “Acreditamos no Força Local como um programa que cria oportunidade para estimular a competitividade e desenvolvimento local. O catálogo é mais uma iniciativa para que os comerciantes locais estejam cada vez mais preparados para atender possíveis demandas da Samarco e de outras empresas, pensando o território para além da mineração. Juntos, buscamos alavancar bons negócios e trazer resultados positivos”, falou.

De janeiro a maio deste ano, o Força Local realizou 17 palestras, workshops e seminários até o momento com 680 participantes. Além disso, foram R$ 301,4 milhões em compras contemplando 49 fornecedores locais.

Rede local de serviços

A Artprint Papelaria, localizada em Guarapari, está presente nas duas edições do Catálogo, como explicou Sandro Butke, proprietário da empresa.

“Entendemos que o Catálogo de Fornecedores é de grande importância para ampliar o círculo de negócios, tanto entre nós fornecedores locais como para atender as demandas da Samarco. Fazer parte do catálogo é abrir as portas para novas oportunidades e de alavancar novos negócios”, falou.

Nova página do Força Local

Paralelo à segunda edição do Catálogo de Fornecedores Locais, o programa lançou também sua nova página no site da Samarco www.samarco.com/forca-local, que reúne as principais informações relacionadas ao Força Local como palestras, seminários, rodadas de negócios e parceiros, bem como a divulgação das agendas previstas.

O Catálogo de Fornecedores Locais do Espírito Santo, publicado na nova página, contempla empresas nos territórios que recebem a Samarco em Anchieta, Guarapari e Piúma. A edição está disponível para download, acesse: Catálogo de Fornecedores Locais – Espírito Santo