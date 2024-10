SAMARCO: Programa Aprendiz 2025 está com inscrições abertas até 29 de outubro

A Samarco abre oportunidades para formação de jovens, entre 17 e 22 anos, nascidos de 11/2003 até 11/2007, matriculados a partir do 2º ano do ensino médio ou que já tenham concluído esta etapa de formação, para fazerem parte do Programa Jovem Aprendiz. Estão disponíveis 80 vagas, 40 para o Complexo de Germano, em Minas Gerais, e 40 para Ubu, no Espírito Santo.

As oportunidades incluem, ainda, vagas para Manutenção Mecânica Industrial e Eletricista Industrial, direcionadas para moradores de Mariana e Ouro Preto (MG) e Piúma, Anchieta e Guarapari (ES).

O programa, realizado em parceria com o Senai, alia o conhecimento teórico ao prático, proporcionando aos aprendizes uma formação abrangente e enriquecedora. Dessa forma, os participantes desenvolvem habilidades essenciais para enfrentarem os desafios do mercado de trabalho.

“Essa é uma excelente oportunidade para os estudantes desenvolverem suas habilidades e iniciarem suas carreiras. O potencial criativo e os diferentes olhares que eles oferecem enriquecem nossa cultura e impulsionam nosso compromisso com a diversidade, equidade e inclusão. Estamos contribuindo com a formação e o desenvolvimento da próxima geração de profissionais, enquanto eles também contribuem para o nosso crescimento sustentável”, destaca a Coordenadora de Educação Coorporativa, Marianna de Castro Toffoli da Penha.

O processo seletivo contará com várias etapas, que incluem provas de conhecimentos em Português e Matemática, dinâmica de grupo, avaliação psicológica, entrevista, exame médico e, por fim, a matrícula/admissão.

As inscrições são feitas por meio do link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/samarco/aprendiz

Programa de formação

Em Minas Gerais, a formação teórica ocorrerá de janeiro a dezembro de 2025, no turno matutino, das 7h30 às 11h30, no Senai Mariana. A formação prática vai de janeiro a dezembro de 2026, também no turno matutino, das 7h30 às 14h30, no Complexo de Germano.

Já no Espírito Santo, para Eletricista Industrial, a formação teórica será realizada de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026, no turno matutino, das 7h30 às 11h30, no Senai Anchieta. A formação prática será de março a dezembro de 2026, no turno matutino, das 7h30 às 14h30, na unidade industrial de Ubu.

Para a área de Manutenção Mecânica Industrial a formação teórica ocorrerá de fevereiro de 2025 a fevereiro de 2026, no turno vespertino, das 13h30 às 17h30, também no Senai Anchieta, e a formação prática de março a dezembro de 2026, no turno matutino, das 7h30 às 14h30, na unidade industrial de Ubu.