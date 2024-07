SAMARCO | Programa Força Local com inscrições abertas para o Catálogo de Fornecedores

Estão abertas, até dia 28/7, as inscrições para empreendedores (as) de Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo, que desejam fazer parte da 4ª edição do Catálogo Eletrônico de Fornecedores do Força Local.

O programa, criado em 2020, apoia o desenvolvimento de negócios nos territórios onde a Samarco opera, realizado desde novembro de 2020 e que já certificou mais de 381 empresas, impactando cerca de 15 mil pessoas.

A nova edição será lançada em agosto deste ano e será compartilhada com as empresas contratadas para ampliar a visibilidade dos negócios locais. As inscrições devem ser realizadas pelo site do programa por meio deste link.

Como uma ferramenta para fomentar novos negócios, o catálogo foi desenvolvido com o propósito de mapear e promover a visibilidade de empresas locais junto às nossas contratadas.

A publicação conta com cerca de 450 fornecedores (as) de diversos segmentos, como construção civil, meio ambiente, tecnologia da informação, vestuário e saúde, dentre outros.

A iniciativa conta com cerca de 450 fornecedores inscritos em edições anteriores. Quem já está na última edição será inserido automaticamente nesta nova. A inscrição é necessária somente se houver atualização dos dados da empresa e para aqueles (as) fornecedores (as) que ainda não estão no catálogo.