Samarco prorroga inscrições do programa de estágio exclusivo para mulheres, candidate-se aqui

today19 de setembro de 2022 remove_red_eye50

Ainda dá tempo para estudantes participarem do processo seletivo do Programa de Estágio Mulheres na Mineração da Samarco. A empresa prorrogou as inscrições até o dia 25 de setembro. São 65 vagas para estudantes mulheres dos cursos de níveis técnico e superior, matriculadas no período noturno e cursando a partir do 3° período, no caso de nível superior. Para o nível técnico podem participar a partir do 1° módulo. A inscrição deve ser realizada pelo site da Samarco, no link do Vagas.com. Clique aqui para se candidatar.

É a primeira vez que a empresa lança oportunidades exclusivas para mulheres. O objetivo é promover a inclusão do público feminino no setor. A ação é realizada no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) e vai ao encontro do propósito de fazer uma mineração diferente. A iniciativa está alinhada à agenda ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) e à Carta de Compromisso do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), assinada pela Samarco, em 2019.

Processo de seleção

O processo seletivo será composto por prova online, entrevistas e exames admissionais. As selecionadas poderão atuar no escritório em Belo Horizonte, nos complexos de Germano, em Mariana (MG), de Ubu, em Anchieta (ES) ou Candonga (Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce). O programa oferecerá bolsa de estágio, auxílio transporte e alimentação.