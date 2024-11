Samarco realiza ações de apoio e capacitação para comunidade pesqueira do ES

today18 de novembro de 2024 remove_red_eye142

Iniciativa faz parte do Programa de Apoio às Comunidades de Pesca (PACP) e reforça o compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento local

A Samarco, em parceria com a Associação de Pescadores de Meaípe e Guaiuba (APMG), realizou na quarta-feira, 13, a entrega de uma carreta de encalhe para os pescadores, doação que representou um marco para a comunidade local. Com o novo equipamento, os pescadores poderão realizar pequenas manutenções nas embarcações, como limpeza de casco, pintura e reparos diversos, essenciais para garantir a segurança no mar e reduzir os custos de manutenção. A carreta móvel permitirá que esses serviços sejam feitos de forma acessível, promovendo uma rotina de cuidados indispensáveis para prolongar a vida útil dos barcos. O investimento foi de cerca de R$ 230 mil.

A doação da carreta móvel faz parte de um conjunto de ações da Samarco voltadas ao apoio as comunidades de pesca, por meio do Programa de Apoio às Comunidades de Pesca. Nos últimos meses, a empresa também promoveu capacitação, doações de equipamentos e iniciativas de melhoria da infraestrutura, contribuindo para a sustentabilidade e autonomia dos pescadores da região, contabilizados em cerca de R$ 700 mil.

“Essas ações reforçam o compromisso da Samarco com o desenvolvimento socioeconômico e ambiental das comunidades pesqueiras, promovendo melhores condições de trabalho e qualidade de vida”, afirmou o especialista em Povos Indígenas e Comunidades da Samarco, Carlos Ferraz.

Capacitação de marisqueiras

A Samarco em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – campus Piúma, e as associações de Pescadores de Anchieta e Guarapari, também iniciaram o curso de capacitação para marisqueiras e marisqueiros. A capacitação visa a aprimorar as práticas de coleta e processamento do sururu (uma espécie de mexilhão), destacando técnicas seguras e sustentáveis que incentivem a autonomia econômica das participantes.

O curso para marisqueiras e marisqueiros tem duração de três meses e será realizado até 4 de dezembro, quando ocorrerá o 2° Seminário de Gestão de Comunidades de Pesca, evento que reunirá, além dos representantes da pesca, especialistas e autoridades para discutir políticas públicas e o desenvolvimento do setor pesqueiro na região. Com aulas práticas e teóricas, a capacitação está estruturada em quatro módulos que abordam desde a coleta sustentável até a comercialização de produtos. Profissionais qualificados em Engenharia de Pesca e Biologia conduzirão as atividades, assegurando uma formação completa e de qualidade para os participantes.

“Essa capacitação gera valor para cada marisqueira e marisqueiro que estão abraçando essa oportunidade de aprendizado. O ambiente é acolhedor e os professores são qualificados. Somos profundamente gratos à Samarco e ao IFES-Piúma por esta parceria”, destacou Adriana Luft Gomes, vice-presidente da Associação de Pescadores de Meaípe e Guaibura (APMG).