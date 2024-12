Samarco realiza encontros de negócios em Minas Gerais e no Espírito Santo

A Samarco, por meio do programa Força Local, realizou encontros de negócios em Mariana (MG) e Guarapari (ES), nos dias 26/11 e 03/12, respectivamente. A iniciativa visa promover novos negócios entre empresários locais para além da mineração, a fim de fomentar o desenvolvimento socioeconômico nos territórios onde a empresa atua. Ao todo, 97 fornecedores dos dois estados participaram da segunda edição da iniciativa.

Em Minas Gerais participaram do encontro empresários de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, e Santa Bárbara. Matheus Braga Ferreira Silva, atua no ramo de segurança eletrônica e tecnologia, da empresa Vigiez Segurança, de Mariana, comemora que estar no Força Local permitiu ampliar os relacionamentos, fortalecer os laços comerciais, além de fazer novos contatos. “Participo do programa desde o início e os resultados são sempre muito positivos” .

No Espírito Santo, o encontro teve a participação de representantes de Guarapari, Anchieta e Piúma. Os empresários tiveram a oportunidade de apresentar suas empresas, promovendo experiências colaborativas e fortalecendo as conexões.

A dinâmica do encontro permitiu a troca de experiências, contribuindo para o desenvolvimento das empresas. A coordenadora do programa Força Local, Elisangela Toledo, explicou que o encontro foi inspirado no vídeo do Sebrae denominado: ‘As voltas que o dinheiro dá’.

“Ao valorizarmos os produtos e serviços locais, contribuímos para o fortalecimento da economia local, o território também se desenvolve e todos saem ganhando. E eu verdadeiramente acredito no potencial de uma rede forte e conectada, empresários trabalhando juntos por um ecossistema próspero”, destacou Elisangela.

A empresária Namíbia Marques, representante da empresa Delta BPO Soluções Integradas, de Guarapari, participou do evento e confirmou que o Força Local tem gerado resultados positivos para o seu negócio. “O programa foi um divisor de águas. Consegui fechar quatro novos contratos e aumentar a minha equipe de trabalho. Mais do que uma metodologia, percebo o empenho da Samarco em desenvolver o empresariado local”.

Força Local

É um programa dedicado ao fornecedor local com o objetivo de fomentar o desenvolvimento nos territórios de atuação da Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Busca desenvolver e disseminar a cultura de processos integrados de gestão sintonizados com a realidade das empresas para atender às suas necessidades imediatas, melhorar a eficiência e a eficácia do negócio e otimizar seus resultados, criando condições de autonomia para que construam bases sólidas para sua sustentabilidade e crescimento.

A iniciativa completou quatro anos em outubro deste ano, com desembolsos da Samarco e empresas contratadas de cerca de R$ 3 bilhões, impactando cerca de 16 mil pessoas com ações de qualificação e desenvolvimento. Recentemente foi lançada a quarta edição do Catálogo de Fornecedores Locais com 630 empresas de diversas áreas.

Para saber mais sobre as ações desenvolvidas pelo Força Local acesse: https://www.samarco.com/forca-local/ .

