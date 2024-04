Samarco realiza feiras de artesanato e gastronomia com expositores do Espírito Santo

A Samarco promoveu exposição de artesanato e gastronomia nos complexos de Germano, em Mariana (MG), e de Ubu, em Anchieta (ES), com produtoras de comunidades locais na quinta-feira (04/04), e terça-feira (09/04), respectivamente. Além de apresentar a variedade de produtos confeccionados por moradoras da região, a iniciativa visa promover o empreendedorismo local.

“É um momento importante para integração da empresa com a comunidade e uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento dos trabalhos das moradoras dos territórios que atuamos. É mais uma forma que encontramos de compartilhar valor com as comunidades”, ressaltou o gerente-geral de Operações de Germano, João Calmon.

O Complexo de Germano recebeu a primeira edição da feira. A mostra contou com a participação do Projeto Empreendelas, associação de mulheres empresárias do distrito de Antônio Pereira, Ouro Preto, com vendas de alimentos como cones trufados, donuts recheados. E artesanato como bolsas, nécessaire, bijus e acessórios afro, camisas, canecas, vestido infantil, panos de prato, entre outros.

Foto Otávio Honoratto.

“Foi uma oportunidade para mostrar o que tem de talento em Antônio Pereira. Trabalhei bastante para trazer os produtos, mas vendi rápido. Foi um sucesso. Na próxima vez, virei preparada para atender um número maior de pessoas. É gratificante ver o reconhecimento do nosso trabalho. A sensação é de gratidão”, destacou a moradora do distrito de Ouro Preto, Maria de Fátima dos Santos.

Já no Complexo de Ubu, foi realizada a segunda edição da feira – a primeira foi promovida em março com produtos artesanias. Dessa vez, expositores das comunidades de Mãe-Bá e Belo Horizonte, de Anchieta (ES) apresentaram produtos gastronômicos, como bolos, palha italiana, conserva no azeite, geleias, pudim, tapioca, farinha, cuscuz, entre outros.

“Foi um retorno positivo, porque precisaria de três finais de semana para conseguir vender na feira. Fiquei muito feliz de ter participado e com o acolhimento e cuidado que tiveram com a gente” celebrou a moradora da comunidade de Mãe-Bá, Nadja Carvalho, que participou da exposição com doces e bolos caseiros.

foto Jeferson Roccio