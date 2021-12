Samarco realiza mais uma edição do Catálogo de Fornecedores Locais

A segunda edição do catálogo irá reforçar a geração de negócios nos territórios de atuação da empresa no Espírito Santo.

Empresas interessadas em participar da segunda edição do Catálogo de Fornecedores Locais do Força Local, programa da Samarco, podem se inscrever até o dia 15 de janeiro de 2022, por meio do link https://forms.office.com/r/7TdTcnzsK8.

O catálogo, disponível em formato eletrônico, é uma forma de movimentar a economia local especialmente em Anchieta, Guarapari e Piúma, no Espírito Santo, e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e estimular o empreendedorismo e a competitividade.



“O catálogo visa fomentar o comércio e o consumo de serviços ofertados nos municípios de nossa atuação, além de impulsionar novas oportunidades de negócios. Sempre ressalto a importância de pensar o território para além da mineração, e esta é uma das ferramentas do Força Local, que busca desenvolver importantes ações para os fornecedores dessas regiões”, destacou a gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela.



A primeira edição contou com a participação de mais de 300 empresas capixabas e mineiras dos mais variados ramos, como Elétrica, Mecânica, Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia da Informação, Segurança do Trabalho, Saúde, entre outros. O Catálogo de Fornecedores Locais do Espírito Santo está disponível no site da Samarco: Catálogo de Fornecedores Locais ES



Balanço

Em outubro deste ano o Força Local completou um ano com ótimos resultados. O programa movimentou R$ 587 milhões em compras em fornecedores locais de Minas Gerais e Espírito Santo, e as contratadas da empresa realizaram desembolso de cerca de R$ 37,6 milhões com 545 fornecedores locais. Além disso, a Samarco desembolsou R$ 296 milhões com 204 fornecedores.



Cerca de 2.000 pessoas participaram dos 30 workshops, palestras e seminários virtuais. Foram realizados 164 atendimentos na 1ª rodada de negócios. Além disso, 62 empresas foram certificadas no pilar de desenvolvimento e qualificação. Foram oferecidos seis cursos de capacitação com 140 pessoas qualificadas nos dois estados.