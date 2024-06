“Samba da 24” leva alegria e solidariedade ao Centro de Vila Velha no sábado (15)

Neste sábado (15), a partir de 15 horas, vai ter roda de samba aberta à participação popular e apresentações imperdíveis do grupo Samba Crioulo e do DJ ReLima, em mais uma contagiante edição do projeto Samba da 24. O evento, com entrada franca, acontece no espaço da Rua Expedicionário Aquino Araújo, conhecida como Rua 24 Horas, situada bem em frente à Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha.

Realizado uma vez por mês, o Samba da 24 apresenta variadas atrações e vem trazendo vida, movimento, animação e alegria ao centro da cidade. O evento também tem reunido um número cada vez maior de pessoas e já se consolidou como ponto de encontro dos simpatizantes e adeptos do samba: gênero musical que se caracteriza como “símbolo de brasilidade” e que também expressa a identidade cultural do povo brasileiro por meio do ritmo, da dança e da melodia.

O Samba da 24 conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha e promete encantar corações com momentos especiais repletos de cultura, boa música e, principalmente, de alegria. O intuito dos organizadores é celebrar, em clima de festa, toda a tradição do samba canela-verde, além de promover o sentimento de compaixão e solidariedade entre os participantes.

Por isso, todos são convidados a doarem um quilo de alimento não perecível para ajudar as instituições filantrópicas do município. A doação não é obrigatória, mas fará grande diferença na vida dos que mais precisam.

Para garantir o conforto e a segurança do público, será proibida a entrada de garrafas de vidro e de coolers, no local. Um bar com preços acessíveis estará funcionando para arrefecer o calor dos participantes, ao embalo da contagiante batida do samba.

Serviço

Evento: Samba da 24

Data: 15 de junho (sábado)

Horário: a partir das 15 horas

Local: Rua 24 Horas – Centro de Vila Velha

Entrada: gratuita

Obs: pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível