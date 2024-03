Samba da 24h ilumina as ruas de Vila Velha com música e solidariedade

No próximo sábado (30), o coração do Centro de Vila Velha vai pulsar forte ao ritmo contagiante do projeto “Samba da 24h”. O evento, que acontece na Rua Expedicionário Aquino Araújo – mais conhecida como “Rua 24 horas”, localizada em frente à Praça Duque de Caxias – começa às 17h e vai até às 23h. Será uma festa repleta de cultura, de boa música e solidariedade.

Organizado com o intuito de promover a tradição do samba canela-verde e encher as ruas de alegria, o “Samba da 24h” conta com apoio da Prefeitura de Vila Velha e promete levar ao público o melhor do gênero. A festa será comandada pelo grupo “Já Gamei”, reconhecido por sua verve e o dom de encantar os corações com o melhor do samba e da brasilidade.

O projeto “Samba da 24h” tem entrada franca e todos os participantes estão convidados a contribuírem com a causa solidária, levando 1kg de alimento não perecível. Vale ressaltar que a doação não é obrigatória. Porém, cada gesto de solidariedade pode fazer uma grande diferença na vida dos que mais precisam de amparo, em momentos difíceis.

Para garantir o conforto e a segurança do público, será proibida a entrada de garrafas de vidro e de “coolers” no local. Um bar com preços acessíveis estará funcionando para arrefecer o calor dos participantes, ao embalo da contagiante batida do samba.

Serviço

Evento: Samba da 24h

Data: 30 de março (sábado)

Horário: de 17h às 23h

Local: Rua 24h – Centro de Vila Velha

Entrada gratuita

OBS: Pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível