Samba na Varanda acontece na Serra com um fim de semana de muito samba e pagode

today10 de setembro de 2024 remove_red_eye53

Evento gratuito é opção cultural em Colina de Laranjeiras, com dois dias de música ao vivo, aulas de dança, opções gastronômicas e área kids

Um fim de semana de samba, pagode e muita alegria. Assim vai ser mais uma edição do Samba na Varanda, evento gratuito que acontecerá no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra, com dois dias de shows ao ar livre. Nos dias 21 e 22 de setembro, os fãs de samba e pagode já podem anotar o compromisso na agenda e se preparar para curtir os shows de Olhar de Sedução, D’Bem com a Vida, Já Gamei e Pele Morena.

A festa acontece na varanda do shopping, que será toda preparada especialmente para a ocasião, com palco, área gastronômica com diversas opções de petiscos, cerveja artesanal e até área kids para a diversão dos pequenos. O evento abre as portas para o público às 16h, com um aulão gratuito de samba no sábado e pagode no domingo. Já a programação musical começa às 17h. Quem quiser participar, deve garantir o ingresso gratuitamente pelo link: https://www.sympla.com.br/samba-na-varanda-4-edicao__2599253.

No primeiro dia, sábado (21), o grupo Olhar de Sedução vai animar o público com o melhor do samba, seguido por D’Bem com a Vida, que sobe ao palco às 20h para trazer os grandes sucessos do pagode e contagiar a todos com muita energia. No segundo dia, domingo (22), a festa continua com abertura do grupo Já Gamei trazendo mais samba para aquecer o domingão. Às 20h, é a vez de Pele Morena fechar o evento com chave de ouro, oferecendo ao público uma noite repleta de pagode da melhor qualidade.

De acordo com Patrícia Bonomo, coordenadora de marketing do Shopping Montserrat, o Samba na Varanda já é uma tradição entre o público do shopping e faz parte de uma série de eventos realizados em comemoração aos 10 anos do empreendimento, que visam trazer ainda mais cultura e entretenimento para a comunidade local.

“Estamos fazendo um trabalho contínuo e cada vez mais forte de movimentar a região com eventos de qualidade, que são opções de cultura e lazer para os moradores da Serra. O Samba na Varanda já é uma tradição e um sucesso, e estamos empolgados para mais uma edição que promete muita diversão para todos,” destaca.