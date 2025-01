Sancionada lei que moderniza a estrutura administrativa de Alfredo Chaves

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz, sancionou recentemente a Lei nº 052/2025, que reestrutura administrativamente a Prefeitura de Alfredo Chaves. A iniciativa tem como principal objetivo modernizar a gestão pública municipal, adequando a estrutura organizacional às demandas da população e garantindo mais eficiência nos serviços prestados.

Com a nova lei foram extintos alguns cargos e criados outros, promovendo uma reorganização estratégica sem causar impacto significativo ao orçamento público. Segundo a administração municipal, a proposta foi elaborada com base em estudos técnicos que apontaram a necessidade de ajustar a estrutura para melhorar o atendimento ao cidadão e reduzir a burocracia em diversos setores.

Como exemplo, foram extintas algumas subsecretarias e outros cargos comissionados, permitindo a inclusão de novos cargos técnicos, gerando assim, contenção de despesas no âmbito da administração municipal. A nova estrutura impacta de forma positiva as finanças públicas, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 890, de 17 de julho de 2024.

“A lei é um passo importante para garantir que a gestão pública de Alfredo Chaves seja mais ágil, eficiente e alinhada às necessidades da nossa comunidade. Com a reestruturação, vamos otimizar processos e tornar os serviços mais acessíveis para a população”, destacou o prefeito Hugo Luiz.

A reestruturação administrativa também visa atender às novas exigências de governança pública, com foco na transparência, eficiência e qualidade dos serviços.

CONCURSO PÚBLICO

É importante destacar que as despesas com pessoal aumentarão em 2025 devido à contratação dos aprovados do último concurso público. Somente na Educação foram convocados 93 profissionais.

